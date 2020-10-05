AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منة شلبي تنفي تجسيدها شخصية هند رستم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:18 ص
منة شلبي
منة شلبي
شيرى نبيل
انتشر خلال الساعات الماضية ، خبر حول تجسيد الفنانة منة شلبي شخصة النجمة الراحلة هند رستم خلال عمل درامي يسمي " بين السماء والأرض ".

حيث نفت منة شلبي ، هذاه الاخبار المتداولة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر ، قائلة: "أتشرف جدًا .. بس ده خبر مَش حقيقي خالص".

مسلسل "بين السما والأرض" هو عمل عن قصة نجيب محفوظ، وسيناريو و حوار إسلام حافظ، وإشراف عام حسام شوقي، وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021 .

يذكر أن منة شلبي تشارك في فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

سبب صحي وراء تقليص دور بيومي فؤاد في فيلم النمس والإنس

محمد جمعة ينشر صورة برفقة أحمد زاهر وبناته ليلى وملك

فى ذكرى رحيل الأديب العالمى.. 29 رواية لـ نجيب محفوظ تم تحويلها إلى السينما والدراما

بتوقيع محمد العدل.. مسلسل بين السما والأرض لـ نجيب محفوظ رمضان 2021

انتهاء تصوير فيلم النمس والأنثى للمخرج شريف عرفة

محمد هنيدي وسليمان عيد وعمرو عبد الجليل في كواليس فيلم النمس والإنس

ترشيحاتنا

أحمد عفيفي: مستحيل أن يصدر قرار بـ إيقاف رئيس الاهلي

مدرب حراس مرمى الأهلي يوجه رسالة لـ جماهير الفريق بشان إصابة الشناوي

مستشار الرئيس: حصة مصر مضمونة من أي لقاح كورونا متوقع إنتاجه "فيديو"

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 5-10-2020

الدولار بـ 15.68 جنيه للشراء.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 5-10-2020

شاهد.. لحظة اقتحام الشرطة لـ حفل زفاف وتفرق المعازيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها

أم تنهي حياة طفلها دون شفقة وتحاول الانتحار.. والملابسات غامضة

بالاستعانة بطبق بيتزا إيطالية.. شاهد أغرب عرض زواج