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جميل عفيفي: الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بالمواطن

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:27 ص
جميل عفيفي
جميل عفيفي
البهي عمرو
قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى رئاسة البلاد وهو يضع المواطن المصري نصب عينيه، مؤكدًا أن الرئيس يهتم بـ الصحة و التعليم والإقامة في أماكن آمنة.


أضاف عفيفي، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن مصر كانت تفتقد منظومة التأمين الصحي وكان هناك انتشار لـ أمراض كثيرة، وأن قوائم الانتظار كانت كثيرة.


ولفت إلى أن السيسي لديه اهتمام بالصحة، والجميع شاهد مبادرة التأمين الصحى التي انطلقت في محافظة بورسعيد، موضحًا أن انطلاق المبادرة في بورسعيد كانت تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها في جميع المحافظات.


وأشار إلى أن الدولة قامت بتجهيز بعض المستشفيات لانطلاق المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في العام الماضي، مؤكدًا أن المصاريف التي سيدفعها المواطن تعتبر رمزية، والدولة تتكفل بالدفع لغير القادر.


ووجه الرئيس باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خاصةً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مشددًا في هذا الإطار على تكاتف كافة العناصر الأساسية المسؤولة من وزارات وإدارات تعليمية ومنشآت دراسية لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية، مع مواصلة حملات التوعية المكثفة في هذا الصدد على مستوى الاسر وكافة المواطنين.
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