جميل عفيفي: الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بالمواطن

أضاف عفيفي، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن مصر كانت تفتقد منظومة التأمين الصحي وكان هناك انتشار لـ أمراض كثيرة، وأن قوائم الانتظار كانت كثيرة.









ولفت إلى أن السيسي لديه اهتمام بالصحة، والجميع شاهد مبادرة التأمين الصحى التي انطلقت في محافظة بورسعيد، موضحًا أن انطلاق المبادرة في بورسعيد كانت تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها في جميع المحافظات.









وأشار إلى أن الدولة قامت بتجهيز بعض المستشفيات لانطلاق المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في العام الماضي، مؤكدًا أن المصاريف التي سيدفعها المواطن تعتبر رمزية، والدولة تتكفل بالدفع لغير القادر.







