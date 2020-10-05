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اقتصاد

أسعار النفط تصعد 2% مع إمكانية خروج ترامب من المستشفى

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
اسعار النفط
اسعار النفط
وكالات

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من اثنين بالمئة، بعد إمكانية خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى  بعد تحسن صحته حيث كان يعالج من فيروس كورونا.

 

قلصت المعلومات الجديدة عن صحة ترامب حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية، وهو ما دفع برنت للصعود إلى 40.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، إذ ربح 84 سنتا بما يعادل 2.1 بالمئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا، أو 2.5 بالمئة، إلى 37.96 دولار للبرميل.

 

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كانت الأسعار قد هبطت بأكثر من أربعة بالمئة يوم الجمعة وسط ضبابية تكتنف صحة ترامب، وهو ما جاء علاوة على مخاوف من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية، حسبما ذكرت "فرانس برس".


وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.

 

 وتدعمت الأسعار أيضا باستمرار إضراب للعمال في النرويج يوم الاثنين، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، أي ما يعادل ثمانية بالمئة من إجمالي الإنتاج، بحسب اتحاد النفط والغاز النرويجي.

 

ويعوض ذلك مؤشرات على زيادة المعروض النفطي بالسوق.

شهدت ليبيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، زيادة في إنتاجها لقرب ثلاثة أمثاله، إذ بلغ 270 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي بعد أن خففت قوات من الشرق حصارا على البنية التحتية النفطية للبلاد.

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