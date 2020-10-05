الانتهاء من رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بمنطقة إسكان الشباب بالشروق

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بمنطقة إسكان الشباب 70م شمالى بالمدينة، مضيفًا أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجهاز على الحفاظ على الثروة العقارية بمدينة الشروق.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال تضمنت استبدال الأرصفة المتهالكة بمسافة (12ألف م2) وطبقة أسفلت بمسطح بلغ (35000 ألف م2)، مع رفع كفاءة واستحداث ساحات انتظار السيارات وتدعيم أحواض الأشجار والسلالم بالحجر الديكورى بمسطح (400م2)، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى لإجمالى (36) عمارة بالمنطقة

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وفى ذات السياق، أضاف رئيس الجهاز أنه تم تجهيز مسطحات الزراعة وضبط المناسيب، وجارٍ حاليًا اختبار شبكة الرى تمهيدًا لزراعة وتجميل المناطق الخضراء لتلحق المنطقة بمشروعات التطوير المنفذة بالمدينة.