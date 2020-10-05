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اقتصاد

الانتهاء من رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بمنطقة إسكان الشباب بالشروق

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
آمنة عبد العظيم

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بمنطقة إسكان الشباب 70م شمالى بالمدينة، مضيفًا أن ذلك يأتى  فى إطار حرص الجهاز على  الحفاظ على الثروة العقارية بمدينة الشروق.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال تضمنت  استبدال الأرصفة المتهالكة بمسافة (12ألف م2) وطبقة أسفلت بمسطح بلغ (35000 ألف م2)، مع رفع كفاءة واستحداث ساحات انتظار السيارات وتدعيم أحواض الأشجار والسلالم بالحجر الديكورى بمسطح (400م2)، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى لإجمالى (36) عمارة بالمنطقة

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جهاز تنمية مدينة الشروق: تخصيص مقر إداري لوحدة مرور ميداني لتحقيق الانضباط بمدينة الشروق

وفى ذات السياق، أضاف رئيس الجهاز أنه تم تجهيز مسطحات الزراعة وضبط المناسيب، وجارٍ حاليًا اختبار شبكة الرى تمهيدًا لزراعة وتجميل المناطق الخضراء لتلحق المنطقة بمشروعات التطوير المنفذة بالمدينة.

 واعلن الجهاز في وقت سابق تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتخصيص مقر إداري لوحدة مرور ميداني لتحقيق الانضباط المروري بالمدينة، حيث تمت موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على إتاحة المبنى.
وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي أن المبنى الإداري المنفذ والذي يقع بقلب المدينة بجزيرة الطريق الأوسط بجوار الخزان، تم تخصيصه لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول وتبلغ مساحته حوالي (95م2)، بخلاف ساحات الانتظار.

وأوضح رئيس الجهاز أن مقر المرور الميداني سيكون إضافة مهمة للمدينة، نظرًا لأهمية الخدمات التي سيقدمها، من خلال عمل حملات مرورية على مدار اليوم للحد من وجود أية تجاوزات مروية وتحقيق السلامة لرواد الطرق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في ضوء حرص الجهاز على تحقيق السلامة المرورية والانضباط المروري مؤكدًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في سبيل دعم الخدمات كافة، والتي تهدف لسلامة المواطنين بمدينة الشروق .




 

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