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أخبار البلد

السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد إبراهيم
ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى إجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر.

وقد تناول الإجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.


كما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وكان فى إستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

ثم قام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما صافح الرئيس السيسى عددًا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة ، ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.
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