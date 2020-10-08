الصامت الرهيب .. الفريق محمد سعيد الماحي قائد مدفعية حرب أكتوبر .. بروفايل

تحتفل مصر والقوات المسلحة، بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، الذي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.





عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.









وتتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع حيث إنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقاراته وحضاراته، وهي محور الاتصال بين آسيا وأفريقيا بين الشرق والغرب.





والمقاتل المصري هو المعجزة الحقيقية لانتصار أكتوبر العظيم، فقد استطاع بعقيدته وإيمانه بالله وعزيمته وإصراره استرداد الأرض وطرد العدو وإلحاق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي بأسلحته الحديثة المتطورة، وتدمير خط بارليف الذي قال عنه الخبراء الروس إن مصر ليس لها أمل في عبور الساتر الرملي إلا من خلال القنبلة الذرية.





وقدمت المدفعية المصرية خلال نصر أكتوبر أروع الأمثلة في التضحية بالروح في سبيل الحصول علي النصر، وكان أحد أبطال نصر أكتوبر 1973، هو الفريق محمد سعيد الماحي، قائد المدفعية المصرية، ونستعرض معكم في السطور التالية، التاريخ العسكري والسيرة الذاتية لـ "الصامت الرهيب" كما لقبه الرئيس الراحل، محمد أنور السادات.