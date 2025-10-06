أخلاق الفرسان.. خالد العناني يوجه التحية إلى منافسه في انتخابات اليونسكو

تقدم الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو بالشكر إلى المجلس التنفيذي للمنظمة على الثقة التي منحني إياها، وحيا زميله المرشح بأسمى آيات الاحترام والتقدير.

ونشر الدكتور خالد العناني عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك كلمة قال فيها "اليوم، اختارني المجلس التنفيذي لليونسكو لتولي منصب المدير العام".

وأضاف العناني "أشعر بامتنان عميق تجاه هذه اللحظة، لما تحمله من مسؤولية وفرصة لتحقيق الأمل".

وتابع "أتقدم بخالص الشكر إلى المجلس التنفيذي على الثقة التي منحني إياها، وأحيي زميلي المرشح بأسمى آياتالاحترام والتقدير".

وأشار إلى أنه "كانت حملتي قائمة على مبدأ الاستماع والتواصل: زرت خمسة وستين دولة، وأجريت أكثر من 400 لقاء مع نساءورجال، شكلت أفكارهم وطموحاتهم أساس رؤيتي".

وأكد العناني أن هذه الرؤية وُضعت لهم وبمشاركتهم، متجذرة في أصواتهم، وحاملة لطموحات مشتركة، وبينما ننتظر تصويت المؤتمر العام الشهر المقبل، أؤكد التزامي بالاستماع لكافة الأراء ومواصلة العمل المأمول منا"٠

وأوضح أنه إذا تم تأكيد تعييني، فسأحمل هذه الثقة الجماعية كبوصلة توجّه مسيرتي: العمل بنزاهة، وبناء جسور التفاهمبين أقاليم العالم المختلفة، وتحقيق رؤية “اليونسكو من أجل الشعوب” لتكون رؤية تمثل الجميع٠