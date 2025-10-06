الرئيس التونسي: العبور التاريخي في أكتوبر سيبقى خالدا وإلهاما لاستعادة الأمجاد

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بانتصار أكتوبر المجيد الذي تحل ذكراه اليوم الاثنين.

وقالت الرئاسية التونسية في بيان لها إن "رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أجرى مساء هذا اليوم مكالمة هاتفيّة مع أخيه الرّئيس عبد الفتّاح السّيسي، لتهنئته وتهنئة الشّعب المصري الشّقيق بالذّكرى الثّانية والخمسين لحرب العبور يوم السادس من شهر أكتوبر 1973".

وأضاف البيان" أكّد رئيس الدّولة على أنّ هذا العبور التاريخي الذي استعادت به الأمّة كرامتها وعزّتها سيبقى خالدا وسيكون مصدر إلهام لاستعادة الأمجاد كلّها".

وأشار بيان الرئاسة التونسية إلى أن هذه المكالمة كانت مناسبة عبّر فيها الرّئيسان مجدّدا عن العزم المشترك والإرادة الثّابتة لمزيد تطوير العلاقات التاريخيّة المتميّزة التي تربط البلدين والشّعبين الشّقيقين.

وتتواصل برقيات التهنئة من قادة الدول العربية إلى مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى المجيدة ليوم العبور، التي تُجسد تضحيات الجيش المصري وبطولاته في استعادة الأرض والكرامة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، هنأ المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى انتصار أكتوبر 1973 الذي حرر فيه الجيش المصري سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدر الجيش الليبي بيانا قال فيه "القائد العام للقوات المُسلحة، المُشير أركان حرب "خليفة أبوالقاسم حفتر"، يُرسل برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية "عبدالفتاح السيسي"، والشعب المصري الشقيق، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة".