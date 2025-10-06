قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
نصر جديد لمصر | رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الفرنسية تغلق منخفضة عقب استقالة رئيس الوزراء

الأسهم الفرنسية تغلق منخفضة عقب استقالة رئيس الوزراء بعد أقل من شهر على توليه المنصب
الأسهم الفرنسية تغلق منخفضة عقب استقالة رئيس الوزراء بعد أقل من شهر على توليه المنصب
أ ش أ

شهدت الأسهم الأوروبية أداءً متباينًا، اليوم /الإثنين/، حيث تراجعت الأسهم مع تفاعل الأسواق مع الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، والتي أثارت حالة جديدة من الاضطراب السياسي في باريس.


وأغلق المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600 دون تغيير يُذكر بعد خمسة أيام متتالية من المكاسب الأسبوع الماضي، والتي تضمنت تسجيله مستوى قياسيًا جديدًا خلال جلسة الخميس.


وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1.3% عند الإغلاق، بعدما قلص جزءًا من خسائره المبكرة، في حين جاءت الاستقالة بعد أسابيع قليلة من تعيين لوكورنو، لتضيف مزيدًا من الغموض إلى المشهد السياسي، عقب انهيار حكومة فرانسوا بايرو السابقة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".


وقادت البنوك الفرنسية الخسائر، إذ تراجعت أسهم سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا وكريديه أغريكول بأكثر من 3% عند إغلاق التعاملات. كما ارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 3.57%، بينما انخفض اليورو إلى 1.1741 دولار بتراجع بلغ نحو 0.3%.


وفي قطاع السيارات، هبطت أسهم أستون مارتن بنسبة 10% بعد تحذير الشركة من تراجع الأرباح بسبب ضغوط الرسوم الجمركية، فيما خسر سهم رينو حوالي 1.6% وسط تقارير عن خطط لخفض 3000 وظيفة في أقسام المالية والتسويق والموارد البشرية.


أما أسهم ستيلانتس فارتفعت بأكثر من 3% بعد أنباء عن نية الشركة استثمار 10 مليارات دولار في إنشاء مصانع جديدة بولايات إلينوي وميشيغان الأميركية.


وفي السويد، صعد سهم أفانزا بنك هولدينج بنسبة 4.5% عقب إعلان البنك عن زيادة عدد عملائه بأكثر من 132 ألف عميل منذ بداية العام.


وفي الولايات المتحدة، أغلقت الأسهم على ارتفاع طفيف رغم استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية وتأجيل صدور بيانات التوظيف لشهر سبتمبر.

الأسهم الأوروبية أداءً متباينًا تراجعت الأسهم الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الاضطراب السياسي في باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| رحيل 3 نجوم وصفقة بيراميدز التبادلية وتجديد عقد الحريفة

دكتور عبد اللطيف صبحي

نادي 6 أكتوبر يحدد موعد الجمعية العمومية العادية وتعديل لائحته

خالد الغندور

شيزوفرنيا ..الغندور يهاجم رواد السوشيال ميديا لهذا السبب

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد