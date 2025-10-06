قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
أخبار العالم

متحدثة البيت الأبيض تتهرب من الإجابة على سؤال بشأن مفاوضات خطة ترامب

كارولين ليفيت، المتحدثة بإسم البيت الأبيض
كارولين ليفيت، المتحدثة بإسم البيت الأبيض
ناصر السيد

تهربت كارولين ليفيت، المتحدثة بإسم البيت الأبيض، من الإجابة على سؤال بشأن مفاوضات خطة ترامب الخاصة بقطاع غزة، الجارية حاليا في مدينة شرم الشيخ، بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، بوساطة مصرية أمريكية قطرية، حيث يتواجد المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب.

ووجه سؤال إلى ليفيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بشأن تحديد موعد نهائي للمحادثات غير المباشرة التي بدأت اليوم في مصر بين إسرائيل وحماس، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "هناك محادثات فنية تجري حاليًا في مصر بين المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر، بالإضافة إلى الأطراف المعنية من جميع الأطراف".

وصرح دبلوماسي عربي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأنه على الرغم من وجود ويتكوف وكوشنر في مصر، إلا أنهما لن ينضما شخصيًا إلى المفاوضات إلا عندما تصبح جاهزة للإنهاء.

ويقول الدبلوماسي إن اليوم الأول من المحادثات اليوم مخصص بشكل رئيسي للسماح للأطراف بتوضيح مواقفهم، وللوسطاء بتحديد الفجوات المتبقية وكيفية سدها.

تشير ليفيت إلى أن "جميع أطراف هذا الصراع متفقون بالفعل على ضرورة إنهاء هذه الحرب والموافقة على إطار العمل المكون من 20 نقطة الذي اقترحه الرئيس ترامب".

وتضيف: "تبذل الإدارة قصارى جهدها للمضي قدمًا بأسرع ما يمكن. الرئيس يريد رؤية وقف إطلاق نار. يريد إطلاق سراح الرهائن".

وتناقش الفرق الفنية ذلك أثناء حديثنا لضمان تهيئة البيئة المناسبة لإطلاق سراح الرهائن.

وتقول: "إنهم يراجعون قائمة الرهائن الإسرائيليين والسجناء السياسيين الذين سيتم إطلاق سراحهم"، في ما يبدو أنها المرة الأولى التي يشير فيها مسؤول في إدارة ترامب إلى السجناء الأمنيين الفلسطينيين على هذا النحو. ومع ذلك، يبدو أنها على الأرجح زلة لسان، وليست قرارًا سياسيًا جديدًا.

وعند الإلحاح عليها بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حدده ترامب لحماس في 5 أكتوبر للرد على اقتراحه بشأن غزة لا يزال ساريًا، تشير ليفيت إلى أن حماس أصدرت بالفعل، يوم الجمعة، "بيانًا واضحًا للغاية من وجهة نظر الرئيس، مفاده أنها تقبل إطار العمل الذي اقترحه، ولهذا السبب تجري هذه المحادثات الفنية". 

وعند الضغط عليها بشأن الجدول الزمني للمحادثات في مصر، تجنبت ليفيت الخوض في التفاصيل قائلة "من المهم أن ننجز هذا بسرعة لنحصل على زخم، ونُطلق سراح الرهائن، ثم ننتقل إلى الجزء التالي، وهو ضمان قدرتنا على بناء سلام دائم في غزة، وضمان ألا تصبح غزة بعد الآن مكانًا يهدد أمن إسرائيل أو الولايات المتحدة". 

وقالت، مقسمة اقتراح ترامب بشأن غزة إلى قسمين - الجزء الأول يتعلق بإطلاق سراح الرهائن، والجزء الثاني يتعلق بإدارة غزة بعد الحرب.

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح والأوريو
ودع الصداع إلى الأبد طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية
سيارات بمتوسط سعر 350
موضة قصات الشعر
