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سيارات

سعر ومواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2020 .. صور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:01 م
كيا سبورتاج kia sportage
كيا سبورتاج kia sportage 2020
اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة كيا السيارة كيا سبورتاج kia sportage 2020 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV و  تأتي بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي وعزم دوران 168 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس أتوماتيك سبع سرعات .


تعمل السيارة كيا سبورتاج kia sportage 2020 بنظام الجر الأمامى و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم في الساعة خلال 11.1 ثانية و تستهلك 6.8 لتر بنزين لكل 100 كم .

تأتي كيا سبورتاج kia sportage 2020 بطول 4480 مم وعرض 1855 مم و ارتفاع 1635 مم و شنطة خلفية 466 لتر و هي تعتبر من السيارات الكبيرة العائلية . 

الامان في كيا سبورتاج kia sportage 2020

كيا سبورتاج kia sportage 2020 بها العديد من وسائل الامان ابرزها الوسائد الهوائية والفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD و تأتي بجنوط سبور مقاس 17 بوصة.

كيا سبورتاج kia sportage 2020 الفئة الثانية تحتوي على نفس المواصفات الموجودة بالفئة السابقة بالأضافة الي حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وحساس إضاءة، وفوانيس تعمل بإضاءة “LED وغيرها.

مواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2020

كيا سبورتاج kia sportage 2020 الفئة الثالثة بها فتحة سقف بانوراما، وشاشة 7 انش ، ومقابض خارجية من الكروم، و فوانيس هالوجين، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيا، وحساس مطر، وتكييف هواء أتوماتيك امامي و خلفي .

كيا سبورتاج kia sportage 2020 الفئة الرابعة بها نفس الكماليات الموجودة بالفئات السابقة بالإضافة إلى أنها دعمت ببعض الكماليات الإضافية، ومنها: “وسائد هوائية جانبية للركاب، والتحكم الإلكتروني ثبات “ESC”، ونظام مساعدة لصعود المرتفعات “HAC”، وبرنامج التوازن عند المنحدرات “DBC”، وبرنامج تدعيم الفرامل “BAS”.

كيا سبورتاج kia sportage 2020 الفئة الخامسة بها بعض الكماليات الإضافية مثل مصابيح خلفية LED، وفرش جلد للمقصورة الداخلية، وتحكم كهربائي لوضعية كرسى السائق في 10 اتجاهات، وتحكم كهربائي لوضعية كرسى الراكب الأمامي في 8 اتجاهات، وخاصية التحكم كهربائي في فتح وغلق الشنطة الخلفية .

كيا سبورتاج kia sportage 2020 الفئة السادسة بها نفس المواصفات وزودت بخاصية برنامج التوازن عند المنحدرات «DBC»، برنامج تدعيم الفرامل «BAS»، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، و مصابيح خلفية LED، وفرش جلد للمقصورة الداخلية، وتحكم كهربائي لوضعية كرسى السائق في 10 اتجاهات، وتحكم كهربائي لوضعية كرسى الراكب الأمامي في 8 اتجاهات، وخاصية التحكم كهربائي في الشنطة الخلفية . 

اسعار كيا سبورتاج kia sportage 2020 في مصر 

تبدأ كيا سبورتاج kia sportage 2020 من 399.900 جنيه حتي 529.900 جنيه . 

سعر ومواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2020 .. صور
سعر ومواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2020 .. صور
سعر ومواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2020 .. صور
سعر ومواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2020 .. صور
سعر ومواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2020 .. صور
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