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أخبار العالم

نريد المزيد.. تعليق الاتحاد الأوروبي على سحب تركيا سفينة تنقيب من المتوسط

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:05 م
أول تعليق من الاتحاد
أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على سحب تركيا سفينة تنقيب من ا
دعاء أبوهشيمة
علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على سحب تركيا سفينة التنقيب "يافوز" من المتوسط؛ مؤكدا أنها "خطوة جيدة ونريد المزيد".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أكدوا لقبرص، الجمعة، أنهم سيعاقبون تركيا إذا استمرت في أعمال التنقيب في أجزاء متنازع عليها في البحر المتوسط، بعد أن قاوموا دعوات قبرص لفرض عقوبات على تركيا فورًا.

وغادرت الأحد، سفينة تنقيب تركية موقعها في جنوب غرب قبرص، في خطوة وصفها الخبراء أنها مراوغة من أردوغان بعد تهديدات أوروبية وعلى رأسها فرنسا بفرض عقوبات حاسمة وقوية ضد تركيا بسبب أطماعها في منطقة شرق المتوسط.

ومن جانبه، رحب المتحدث باسم الحكومة القبرصية، اليوم الأثنين، بسحب تركيا لسفينة يافوز من مياه قبرص الإقليمية.

وفي أكثر من مناسبة، نددت قبرص بأنشطة تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط والتي تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

ومنذ عدة أشهر تقوم السفينة التركية التي انسحبت بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص بدون موافقة الحكومة في نيقوسيا، وتتنازع تركيا وقبرص منذ أعوام بشأن المنطقة الاقتصادية الخاصة حول قبرص.

وبدأت السفينة ياووز العمل أول مرة شرق قبرص في يوليو 2019، وجرى تمديد أحدث مهامها إلى الجنوبي الغربي من الجزيرة حتى 12 أكتوبر، في خطوة وصفتها اليونان بأنها استفزازية.  
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