ناد سويسري يخطط لخطف فايلر قبل التعاقد مع بيراميدز.. تفاصيل

أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول مستقبل السويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رحيله عن جدران القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية.







وزاد فايلر الأمور غموضا بالنسبة لمستقبله بعد القرار المفاجئ الخاص به بترك "متعلقاته الشخصية" فى مصر قبل سفره إلى سويسرا مساء الأربعاء الماضي ، وهو الأمر الذى فتح العديد من التساؤلات بشأن مصيره خلال الفترة المقبلة وهل سيبقي فى مصر خلال الفترة المقبلة .





وارتبط اسم فايلر بقوة بشأن تدريب بيراميدز فى الموسم الكروى الجديد ، خاصة بعد إنهاء علاقته رسميا مع الأهلى ، وهو ما تم الإشارة إليه بقوة خاصة بعد ترك متعلقاته، وتأكيد عودته لمصر مرة أخرى





من ناحية أخرى ، أكد تقرير سويسري أن فايلر تلقى عرضا قويا من قبل نادي إف سي زيورخ بعد إقالة مدربه، لودوفيك مانيان، اليوم عقب الخسارة أمام لوزان، في الدوري بنتيجة 4-0 .



وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أكد فى تصريحات له للتليفزيون السويسري أنه خيب آمال جماهير الفريق، مشيرًا إلى اضطراره إلى الرحيل.

وقال "فايلر": "ممتن لجماهير النادي الأهلي، وأعلم أنني تسببت لهم بخيبة أمل، ولكني كنت مضطرًا إلى الرحيل عن النادي".

وتابع مدرب الأهلي السابق، "أقدر كل ما قدمته جماهير النادي الأهلي من حب، ولكن الأسرة والاستقرار أهم أولوياتي لذلك رحلت عن تدريب الفريق".

واختتم تصريحاته قائلا "كنت مضطرا للرحيل عن الفريق بسبب عدم تأقلمي في مصر وأتمنى للنادي الأهلي التوفيق".







