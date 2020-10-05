البرلمان يهنئ الرئيس والشعب والجيش بذكرى أكتوبر.. ومطالب بمواصلة خروج المصريين والاحتفال لنهاية الشهر

وكيل النواب مهنئا السيسي بنصر أكتوبر: القوات المسلحة العمود الفقري للدولة

علاء عابد: انتصارات أكتوبر أعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية

برلمانية تدعو المصريين للاحتفال بنصر أكتوبر طوال الشهر





هنأ نواب البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى 47 لانتصار حرب السادس من أكتوبر عام 1973.





وبعث سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، خطاب تهنئة بهذه المناسبة قال فيه، إن القوات المسلحة هي درع الوطن الحصين والعمود الفقري للدولة المصرية، وصمام الأمان التي تتحطم عليه كل المؤامرات الخارجية التي تستهدف مصر،، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر رسالة بأن المصريين إذا أرادوا فعلوا ولا يمكن كسر إرادتهم مهما كان حجم الخيانات والمؤامرات.





وطالب "وكيل النواب" ضرورة استعادة روح انتصارات حرب أكتوبر في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفاني لتفويت الفرصة على المتربصين بها وبأمنها واستقرارها، مطالبا الشباب والمواطنين بتقديم الغالي والنفيس وبذل الجهد والكد والعرق حتى تصل مصر إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بين الدول والأمم.





وشدد "وهدان" على ضرورة اصطفاف المصريين بجميع انتمائهم خلف قيادتهم السياسية برئاسة الرئيس السيسي، خاصة في ظل المشاكل التي تهدد مصر سواء ازمة شهد النهضة وليبيا وسيناء، مؤكدًا أنه مهما كانت الأخطار التي تواجه مصر إلا توحد الجبهة الداخلية سيدمر أي مؤامرة خارجية على مصر.





إفساد مخططات الشر





بدوره قال النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، ان انتصارات السادس من أكتوبر أعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية كلها.

وأكد ان التحام ووقوف الشعب المصرى العظيم خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة كان فى مقدمة اسرار تحقيق هذا النصر العظيم اضافة الى إبداع وذكاء العقول المصرية داخل القوات المسلحة المصرية كان بمثابة الأسلحة للتغلب على التفوق النسبي للعدو الإسرائيلي في الأسلحة والعتاد وإيجاد حلول مصرية عبقرية وغير مسبوقة فى تاريخ العسكرية العالمية. ووجه النائب علاء عابد تحية قلبية لجميع المصريين لحرصهم الكبير على التمسك بروح انتصارات السادس من اكتوبر لمواجهة المخططات الشيطانية الخبيثة من قوى الشر والضلال والارهاب لاسقاط الدولة المصرية.

وتابع أن بهذا الشعب العظيم وبجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى قادرة على مواجهة وإفساد جميع مخططات قوى الشر والارهاب للنيل من استقرار وامن الدولة المصرية.





استمروا في الاحتفال



