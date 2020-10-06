استقبال متبرعي البلازما للمصابين.. دمياط تستعد للموجة الثانية من كورونا.. شاهد

بسبب الموجة الثانية من كورونا والخوف من انتشار الفيروس بصورة أكبر من ذى قبل، خاصة مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بدمياط، على مدار الفترة الماضية.

وبالفعل بدأت محافظة دمياط، متمثلة في مديرية الصحة، باتخاذ خطوات استباقية استعداد للموجة الثانية خاصة مع قرب دخول العام الدراسي وفصل الشتاء والحديث حول احتمالية ذروة الفيروس بدأ من الشهر الجاري.

فمن جديد فتحت مستشفيات العزل ومناطق العزل الصحى بدمياط أبوابها مرة أخرى أمام حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلن بعض مستشفيات ومراكز العزل الصحى، خروج آخر حالات شفاء من فيروس كورونا، لكن مع عودة ظهور إصابات جديدة بمختلف أنحاء محافظة دمياط، تم إعادة العمل بمراكز الحجر الصحى والمستشفيات بدمياط.





من المراكز التى أعيد افتتاحها مرة أخرى لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر ومستشفى دمياط العام، إضافة إلى استمرار استقبال حالات الإصابة بكورونا بكل من مستشفيات الصدر والحميات وطوارئ كفر سعد.





وعلى مدار الشهر الماضي شهدت محافظة دمياط ارتفاعا ملحوظا مرة أخرى في حالات الإصابة، مما فسرها البعض بأنها بداية محتملة للموجه الثانية لفيروس كورونا وانها بالفعل قد بدأت وارتفاع حالات الإصابة، كان سببا في عودة فتح مراكز العزل الصحى بدمياط مرة أخرى.





ومن ناحية أخرى، بدأت مديرية الشئون الصحة بدمياط، باستقبال المواطنين الراغبين للتبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد ببنك الدم الإقليمى بدمياط.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأنه تم فتح باب التبرع بالبلازما للمواطنين المتعافين من فيروس كورونا لعلاج مصابى فيروس كورونا حيث تم استقبال المتبرعين في بنك الدم الإقليمي بمحافظة دمياط لتشغيل جهاز التبرع بالدم والبلازما.

وأشار إلى أنه في اليوم الأول لاستقبال المتبرعين فوجئوا بتوافد الكثير من المواطنين من المتبرعين الراغبين بالتبرع من اجل مصابي فيروس كورونا وتعافيهم وهذا يدل على تكاتف الشعب معا من أجل الخروج من جائحة كورونا.

وناشد وكيل وزارة الصحة بدمياط، المواطنين المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لعلاج مصابي فيروس كورونا، مؤكدا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع، إننا الآن في مرحلة نطلق عليها "مرحلة الترقب" والتي يتم متابعتها من بعد ظهور فيروس كورونا، واحتمالية ظهور موجة ثانية من انتشار الفيروس، وهي غالبًا لها ظواهر بعودة إصابات جديدة بالفيروس بشكل أكبر مما كان عليه.





وأوضح أنه تم إمداد جميع مستشفيات ومناطق العزل بكل الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج المصابين بكورونا وبالفعل حالات الشفاء بدمياط تسير بشكل واضح وفي ازدياد رغم وجود إصابات.





وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا تحسبا للموجة الثانية المرتقبة.