محمد كوفي يصافح باتشيكو قبل لقاء الزمالك وسموحة

ويتواجد محمد كوفي على مقاعد بدلاء سموحة في مباراة الزمالك المرتقبة اليوم في الكأس.

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادى الزمالك تشكيل الفريق لمباراة سموحة السكندري في دور الـ16 لبطولة كأس مصر في المباراة التي تقام بعد لحظات علي ملعب الإسماعيلية .





وجاء تشكيل الزمالك كالتالى :





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





خط الدفاع: حازم إمام ،محمود علاء ،محمود الونش ،عبد الله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد ، محمد حسن، أحمد زيزو، مصطفى فتحى ، يوسف أوباما





خط الهجوم: كاسونجو كابونجو





وتقابل الفريقان مسبقا في ثلاثة لقاءات رسمية في بطولة كأس مصر وحصدها الزمالك لصالحه ولم ينتصر سموحة علي الأبيض في أي لقاء جمعهما في البطولة.





تقام المباراة فى الثامنة مساء الليلة علي ملعب الاسماعيلية وتنقل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباريات المحلية .