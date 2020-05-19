داخل منزله .. محمد كوفى ينشر صورة أثناء قراءة القرآن

حرص البوركيني محمد كوفي لاعب الزمالك السابق، وسموحه الحالي ، على مشاركة جمهوره صورة جديدة عبر حسابه على موقع "انستجرام".









وظهر محمد كوفي داخل منزله وهو يمارس الطقوس الدينية في رمضان بقراءة القرآن وعلق قائلًا: "الوحدة تأتي إليك عندما تنسى أن الله معك".









كان كوفي دخل في خلافات مع إدارة المصري، قبل توقيعه لسموحة، بسبب رفض اللاعب البوركيني تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي.









جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى منتصف مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.









ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري قبل توقفه برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



