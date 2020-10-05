غرامة 5 آلاف جنيه لموجه تحرش بمعلمة في ملوي

اصدرت محكمة جنح ملوي جنوب المنيا حكمها بغرامة 5 الآف جنيه على موجه بالتربية والتعليم لقيامه بالتحرش لفظيًّا بمدرسة خلال عملها
حيث استمعت النيابة العامة لشهادة 4 شهود من موجهي التربية الإجتماعية أكدوا علي قيامه بالتحرش بمدرسة داخل ديوان الإدارة التعليمية، وتبين صحة الواقعة.
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ترجع أحداث القضيه إلى تلقي قسم شرطة ملوي بلاغا من مدرسة تربية اجتماعية بمركز ملوي يفيد بعرضها للتحرش اللفظي على يد موجه بإدارة ملوي الاجتماعية وعلي الفور تقدمت المدرسة ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الموجه المتحرش وقيدت الواقعة جنحة تحرش برقم 5693 لسنة 2020 جنح بندر ملوي وقضي فيها حضوريًّا تغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وتعويض مؤقت و50 جنيهًا أتعاب محاماة والمصاريف وهي العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتقدمت المجني عليها أيضا ببلاغ للنيابة الإدارية التي حققت في الواقعه وأصدرت قرارها بمجازاة “ح . م” بخصم ٧ أيام من راتبه لتحرشه بالمدرسة.