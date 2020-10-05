AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

غرامة 5 آلاف جنيه لموجه تحرش بمعلمة في ملوي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:15 م
محكمة
محكمة
ايمن رياض

اصدرت محكمة جنح ملوي جنوب المنيا حكمها بغرامة 5 الآف جنيه على موجه بالتربية والتعليم لقيامه بالتحرش لفظيًّا بمدرسة خلال عملها
 

حيث استمعت النيابة العامة لشهادة 4 شهود من موجهي التربية الإجتماعية أكدوا علي قيامه  بالتحرش بمدرسة داخل ديوان الإدارة التعليمية، وتبين صحة الواقعة.



ترجع أحداث القضيه إلى تلقي قسم شرطة ملوي بلاغا من مدرسة تربية اجتماعية بمركز ملوي يفيد بعرضها للتحرش اللفظي على يد موجه بإدارة ملوي الاجتماعية وعلي الفور تقدمت المدرسة ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الموجه المتحرش وقيدت الواقعة جنحة تحرش برقم 5693 لسنة 2020 جنح بندر ملوي وقضي فيها حضوريًّا تغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وتعويض مؤقت و50 جنيهًا أتعاب محاماة والمصاريف وهي العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتقدمت المجني عليها أيضا ببلاغ للنيابة الإدارية  التي حققت في الواقعه وأصدرت قرارها بمجازاة “ح . م”  بخصم ٧ أيام من راتبه لتحرشه بالمدرسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا للتحرش.. معرض جماعي للفن التشكيلي بجاليري لمسات

نجوم أعلنوا تعرضهم للتحرش.. آخرهم تميم يونس

تفاصيل تعرض تميم يونس للتحرش على يد طبيب شهير.. وعباس أبو الحسن يهاجمه

استمرار حبس طبيب تحرش بسيدة داخل عيادته ببني مزار

جوزي مظلوم| حكاية طبيب الغربية المتحرش.. اتهامات بالجملة وزوجته تدافع عنه

تحرش بـ ٨ دفعات من الطلبة.. حيثيات الإدارية العليا لمجازاة عنتيل الثانوية الصناعية بنات شبرا

ترشيحاتنا

هاشتاج #عقوبة_ساسي_يا جنايني يتصدر تويتر

زاهي حواس: يوم ماتش الأهلي مقدس وفايلر مدرب فاشل .. فيديو

أول تعليق لـ أحمد المحمدي بعد اكتساح ليفربول بسباعية

تامر أمين يعلق على فيديو سحل رجل مسن في إحدى القرى ..فيديو

كأس مصر .. زيزو يتقدم للزمالك بهدف عالمي فى شباك سموحة

بعد تقديم شخصية الشعراوي .. هل يجسد حسن يوسف شخصية البابا شنودة؟.. فيديو

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه لكل طالب سنويا

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

شوقي: 40% من الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية.. ومفاجآت للمعلمين في العام الجديد

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

ورحمة أمي لاحبسك .. مرتضى منصور يتوعد فرج عامر والأخير يفضحه

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استغاثة سيدة من داخل سيارة فى مدينة نصر

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

جبروت ابن أم حكاية مفتعلة؟ .. القصة الحقيقية لحبس شاب لـ أمه عاما طمعا في معاشها .. فيديو

عقوبات مرتضى منصور "باطلة".. نائب: اللجنة الأولمبية لم تستأذن البرلمان

أحمد حسام ميدو لـ عصام عبد المنعم: أنت عنصري وجاهل.. والأخير يرد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسخة جديدة تنضم لعائلة رولز رويس من طراز Ghost .. صور

عروس في ورطة.. مقلب غريب من حماتها وأخت زوجها

كيف تتجنب إصابة القطط بنزلات البرد في فصل الشتاء؟ طبيبة بيطرية تجيب