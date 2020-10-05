غرامة 5 آلاف جنيه لموجه تحرش بمعلمة في ملوي

اصدرت محكمة جنح ملوي جنوب المنيا حكمها بغرامة 5 الآف جنيه على موجه بالتربية والتعليم لقيامه بالتحرش لفظيًّا بمدرسة خلال عملها





حيث استمعت النيابة العامة لشهادة 4 شهود من موجهي التربية الإجتماعية أكدوا علي قيامه بالتحرش بمدرسة داخل ديوان الإدارة التعليمية، وتبين صحة الواقعة.











