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فن

وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية «ذكريات الكرنك» في الأوبرا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:55 م
صدى البلد
آيه عاطف
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبصحبتها الفنانة فريدة فهمي، والفنانة شيرين رضا، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاحتفالية الفنية التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بعنوان "ذكريات الكرنك".

وكان ذلك ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة للاحتفاء باسم فارس الاستعراض محمود رضا. 

وأقيمت الاحتفالية على المسرح الكبير بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمهندس محمد ابو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، والدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية وكوكبة من نجوم الفن الشعبي ومحبي الفنان الراحل.

وقالت "عبد الدايم"، إن التجربة المميزة التى نفذتها دار الأوبرا أكدت العبقرية الفنية لمحمود رضا. 

وأضافت أن إبداعات الراحل ما زالت تنبض بالحياة رغم مرور السنين، مشيدة بفكرة الاحتفالية وأسلوب تنفيذها الذى أثبت أن سحر التصميمات المصرية الخالصة لفارس الفنون الشعبية سيبقى خالدا فى الوجدان وملهما للأجيال. 

وتابعت أن تواصل الاحتفاء بمحمود رضا يأتي تعبيرا عن عرفان الوطن بجهود رموزه من ايقونات القوى الناعمة الذين أسهموا في ترسيخ دعائم الانتماء والولاء لارض مصر ونجحوا فى التعبير عن هويتها المتفردة.   

وكانت وزيرة الثقافة قد أهدت اسم محمود رضا درعا تذكاريا تكريما له وتسلمته ابنته الفنانة شيرين رضا ودرعا آخر للفنانة العظيمة فريدة فهمى وذلك قبل بدء الاحتفالية التى قدمتها فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى، أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة ورؤية موسيقية، المايسترو هشام جبر.

ومن إخراج هشام الطلى ومزجت بين الاستعراضات والموسيقى الحية، مع مشاهد الفيلم السينمائى الشهير "غرام فى الكرنك" من اخراج على رضا ، والذى قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 67 ، وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لـ"محمود رضا" عبرت عن التراث الفنى فى مختلف أنحاء مصر، وتم أداؤها من خلال الرؤية الفنية للعبقرى الراحل، التى تجلت فى تناغم الموسيقى والتابلوهات الاستعراضية للفيلم.

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