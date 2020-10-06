الداخلية فى يوم.. مقتل عنصر إجرامي خطر فى مواجهة الشرطة بصحراء أسيوط .. كشف حقيقة فيديو يزعم وجود حشرات داخل أجولة الدقيق بأحد المخابز

- الداخلية تداهم وكرا إجراميا بصحراء أسيوط

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- حقيقة وجود حشرات أجولة الدقيق بأسيوط

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لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعة، وضبط إثنين آخرين بمحل إختبائهم بإحدى المزارع بأسيوط، وذلك عقب تبادل لإطلاق النيران.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة إداراة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إختباء ( 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - صادر فى حق إثنين منهما أحكام جنائية بـ " الإعدام – المؤبد" لإرتكابهما قضايا "قتل – شروع فى قتل – سلاح " - مقيمين بدائرة مركز أسيوط) بإحدى المزارع بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة قسم أسيوط الجديدة.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف ، وبتمشيط منطقة الزراعات المحيطة بالمزرعة تبين مصرع أحدهم إثر إصابته بعدة طلقات متفرقة ( صادر بشأنه 4 أحكام " 2 بالإعدام شنقًا ، المؤبد ، السجن خمس سنوات" ) وعثر بجواره على (بندقية آلية - 7 خزينة - 150 طلقة من ذات العيار) ، وأمكن ضبط العنصرين الآخرين ، وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية - 4 خزينة).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حائزى الأسلحة النارية لإستخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين .





ومن ناحيه اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (شريك بشركة للاستثمار العقارى والتنمية الزراعية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج).. لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استثمار أموالهم.

واستولى على مبالغ مالية بلغت (5٫800٫000 – خمسة ملايين وثمانمائة ألف جنيه مصرى) من (7) مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج.. بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات ومزارع تسمين الماشية من خلال الشركة المشار إليها، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد المبالغ المالية بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.





كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم عرضه بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية متضمنًا سير سيارة ملاكى محمل على حقيبتها "أريكة" بدائرة قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن تحديد السيارة المشار إليها ، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى).. وبإستدعائه ومواجهته بمقطع الفيديو المشار إليه أقر به، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





ونجحت ايضا الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص يدعى بأنه (صاحب مخبز بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط ) ويعرض شيكارة دقيق بلدى مدعم يظهر بداخلها كمية من الحشرات "سوس"، ويتضرر من سوء الدقيق والخبز بقرية صنبو دائرة مركز شرطة ديروط.

وإستهدفت قوة أمنية مستودع الدقيق "مصدر الدقيق الموزع على جميع مخابز القرية المشار إليها"، وتبين صلاحية جميع كميات الدقيق المتواجدة بالمستودع.

وبإستكمال الفحص تبين أن صاحب مقطع الفيديو هو (أحد أصحاب المخابز البلدى بدائرة المركز) ، وبفحص الدقيق المتواجد بمخبزه تبين صلاحيته وعدم وجود حشرات به ، وبالتفتيش على المخبز المُشار إليه بمعرفة الجهات المعنية تبين وجود نقص فى وزن رغيف الخبز، بالإضافة إلى كيدية الشكوى.. بغرض تغيير استلام الحصة من مستودع لآخر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



