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برلمان

برلماني: مبادرة اتكلم مصري تؤثر إيجابيا على أبناء المصريين بالخارج

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:51 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
ماجدة بدوي
وصف النائب معتز السعيد  عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج  مبادرة وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم لتعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية بالمشاركة مع مؤسسة نهضة مصر تحت عنوان " إتكلم مصري" بانها ستعيد لم شمل أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم وبعائلاتهم المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن مبادرة "إتكلم مصري" ستعمل على ربط الجذور بين أبناء الجيل التاني والتالت لأبناء المصريين بالخارج ووطنهم الأم مصر.

وتابع السعيد ، أن مبادرة اتكلم مصري ستكون فى صالح أبناء  المصريين بالخارج حتى لو لديهم جنسيات أخري فالدم المصري سيظل يجري في عروقهم وهي ترسيخ اللغة لديهم وسيكون لها اثر إيجابي على ابناء المصريين بالخارج وانتمائهم لوطنهم الام. 

وقد قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إننا نتعاون مع مؤسسة نهضة مصر وبدأنا في عمل برامج ووضعناها على الموقع الرسمى لوزارة الهجرة لتعليم اللغة المصرية البسيطة ، متابعة :" الأولاد عندما يأتون  من الخارج فى الاجازات لا يستطيعون التواصل مع أهلهم ويحدث حالات من التمرد والضحك والاستهانة بهؤلاء الأطفال ".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دى إم سى ، أن تنفيذ البرامج يهدفه لتعلم اللغة بطرق بسيطة " لكى يشعر المستقبل إن أنت منى وأنا منك ".
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