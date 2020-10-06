عمر كمال: ما حدث في لبنان بفعل فاعل

قال الفنان عمر كمال، إن النجاح الساحق الذى حققه وشريكه حسن شاكوش، في لبنان، هو السبب وراء حدوث مشاجرة بالأيدى في إحدى الحفلات لهما.
وتابع: "فيه نجاح ساحق في لبنان وما حدث بفعل فاعل".
وأضاف: "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه شارك في أربع حفلات بلبنان حققوا نجاحًا كبيرًا، وأكمل: "عملنا 4 حفلات مكسرين الدنيا في لبنان".
وعلق مقدم البرنامج قائلًا: "والله أنت هتخلينى ألطم يا عمر.. أنا حاسس أنى بكلم عبد الحليم حافظ"، الأمر الذى دفع الفنان عمر كمال للضحك".
وشهد حفل عمر كمال وحسن شاكوش مع المطرب اللبناني وديع الشيخ في مدينة صور اللبنانية، أحداث شغب بين الجمهور الحاضر للحفل.
انتشرت مقاطع فيديو من الحفل، أظهرت دخول مجموعة من الحاضرين في مشاجرة كبيرة وصلت إلى الاشتباك بالأيدي تكسير الزجاجات، وسط اتهامات من متعهد الحفل لأحد منافسيه بإرسال بلطجية لتخريب الحفل.
يشار إلى أن الحفل حضره حوالي 1500 شخص وبلغ سعر التذكرة 500 ألف ليرة لبناني (حوالي 5200 جنيه مصري).