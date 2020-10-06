عمر كمال: ما حدث في لبنان بفعل فاعل

قال الفنان عمر كمال ، إن النجاح الساحق الذى حققه وشريكه حسن شاكوش، في لبنان، هو السبب وراء حدوث مشاجرة بالأيدى في إحدى الحفلات لهما.





وتابع: "فيه نجاح ساحق في لبنان وما حدث بفعل فاعل".





وأضاف: "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه شارك في أربع حفلات بلبنان حققوا نجاحًا كبيرًا، وأكمل: "عملنا 4 حفلات مكسرين الدنيا في لبنان".





وعلق مقدم البرنامج قائلًا: "والله أنت هتخلينى ألطم يا عمر.. أنا حاسس أنى بكلم عبد الحليم حافظ"، الأمر الذى دفع الفنان عمر كمال للضحك".