لسد العجز.. برلمانية تطالب وزارة التعليم بخطة لـ تعيين 120 ألف معلم

طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بوضع خطة للاستعانة بـ120 ألف معلم؛ لسد العجز الموجود بالمدارس، بخلاف التثبيت الدائم، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، وعدم وجود موارد مالية كافية لتثبيت هذا العدد.









وأشارت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى وجود العديد من الوسائل التي قد تستعين بها الوزارة في تعيين هؤلاء المعلمين، وبالأخص الـ36 ألفا الذين تعاقدت معهم الوزارة من قبل لمدة شهرين، لكنها أنهت تعاقدهم قبل بداية العام الدراسي الماضي.









ونوهت إلى أن هؤلاء المعلمين يمتلكون خبرات؛ مما يعني أنهم مؤهلون أكثر من غيرهم لهذا الدور، كما أن الوزارة في تعاقدها معهم نصت على أن لهم الأولوية، إذ اجتاز الـ 36 ألف معلم فترة التعاقد على الوجه الأكمل سواء على الأخلاق والمادة العلمية التي قدموها للطلاب.





كما طالبت النائبة بتفعيل قرار وزير التربية والتعليم بتعيين المدرسين بالحصة؛ لسد العجز الموجود بالمدارس، كجزء من منظومة التعليم الجديدة التي أعلن عنها الوزير، مشددة على أن المدرس هو المسئول الأول في هذه المنظومة، لذلك يجب الاهتمام به.







