عن طريق الخطأ.. أم تدهس طفلتها بالسيارة حتى الموت

خيَّمت أجواء من الحزن، على أحد عيد الميلاد في الولايات المتحدة ، حيث تحولت الابتسامات إلى عيون باكية، والحفل إلى عزاء؛ بعدما توفيت طفلة صغيرة على يد والدتها عن طريق الخطأ، داخل ساحة انتظار السيارات.





وتوفيت الطفلة التي تبلغ من العمر 3 سنوات ، وتُدعى "لينا" في حديقة مقاطعة لوزيرن، بولاية بنسلفانيا الأمريكية؛ بعد أن قادت والدتها، عن طريق الخطأ ، سيارة دفع رباعي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وكانت الطفلة مع عائلتها في حفل عيد ميلاد أحد أفراد العائلة، وعندما حضرت الأم؛ ركضت الفتاة الصغيرة لمقابلتها ، وذلك عندما كانت تقود السيارة إلى ساحة الانتظار.





الطفلة كانت تقف خلف السيارة ، وبينما والدتها تعود إلى الوراء؛ سقطت الطفلة على الأرض حتى سمع من في الحفل صوت سقوطها، مما تسبب في انتشار الفوضى في مقاطعة لوزيرن ، في حديقة بنسلفانيا ، وفقًا لأحد الشهود.





وتم نقل "لينا" بسرعة إلى مستشفى "ويلكس بري" العام ، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.





وقال الأقارب إنهم لا يعرفون كيف جاءت الفتاة خلف السيارة.



