عن طريق الخطأ.. أم تدهس طفلتها بالسيارة حتى الموت

خيَّمت أجواء من الحزن، على أحد عيد الميلاد في الولايات المتحدة، حيث تحولت الابتسامات إلى عيون باكية، والحفل إلى عزاء؛ بعدما توفيت طفلة صغيرة على يد والدتها عن طريق الخطأ، داخل ساحة انتظار السيارات.
وتوفيت الطفلة التي تبلغ من العمر 3 سنوات، وتُدعى "لينا" في حديقة مقاطعة لوزيرن، بولاية بنسلفانيا الأمريكية؛ بعد أن قادت والدتها، عن طريق الخطأ، سيارة دفع رباعي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
وكانت الطفلة مع عائلتها في حفل عيد ميلاد أحد أفراد العائلة، وعندما حضرت الأم؛ ركضت الفتاة الصغيرة لمقابلتها، وذلك عندما كانت تقود السيارة إلى ساحة الانتظار.
الطفلة كانت تقف خلف السيارة، وبينما والدتها تعود إلى الوراء؛ سقطت الطفلة على الأرض حتى سمع من في الحفل صوت سقوطها، مما تسبب في انتشار الفوضى في مقاطعة لوزيرن ، في حديقة بنسلفانيا ، وفقًا لأحد الشهود.
وتم نقل "لينا" بسرعة إلى مستشفى "ويلكس بري" العام، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.
وقال الأقارب إنهم لا يعرفون كيف جاءت الفتاة خلف السيارة.
فيما قال شاهد العيان، ستيفن أوليفاريس: "كان الكثير من الناس يصرخون، وكان الكثير من الأطفال مرتبكون، بينما قالت خالة الطفلة، أن ابنة شقيقتها كانت "تبتسم دائمًا وجميلة وذكية".