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فن

شكرا لكل من ساهم بتلك الإطلالة.. وفاء عامر تشارك جمهورها بفستانها في زفاف أمير شاهين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
رنا اشرف
نشرت الفنانة وفاء عامر فيديو جديدا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى الفيديو، بالفستان الذى صنع لها خصيصا؛ لارتدائه فى حفل زفاف أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين.

وكتبت وفاء عامر، معلقة على الفيديو:" إطلالة حفل زفاف أمير شاهين، شقيق الفنانة الهام شاهين، وشكر خاص لكل من ساهم فى تلك الإطلالة المميزة".
وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6"  حيث تجسد الفنانة وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتدور أحداث العمل الفني حتي تمر بعدة أزمات خلال  العمل الفني ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر كان مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.
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