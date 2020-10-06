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ماذا تعرف عن تقرح الفم المتكرر؟

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
ماذا عن تقرح الفم
ماذا عن تقرح الفم المتكرر
أسماء عبد الحفيظ

تقرح الفم المتكرر هو مصطلح يستخدم لوصف قرح الفم الصغيرة التي عادة ما تستمر بضعة أيام ولكنها تعود كل بضعة أسابيع أو أشهر. عادة ما تصيب اللسان والشفتين والوجنتين، ولكن يمكن أن يصاب أي جزء من الفم بالقرح. إنها شائعة جدًا، وغالبًا ما تبدأ في الطفولة. يتأثر حوالي اثنين من كل ثلاثة أشخاص بتقرح الفم المتكرر في وقت ما من حياتهم.

ما الذي يسببها؟
وفقا لما نشره موقع BAoms، أنه على الرغم من أن سبب النوع الأكثر شيوعًا من تقرح الفم المتكرر غير معروف ، إلا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأشخاص يصابون بأنواع أخرى من القرحة في أفواههم. يمكن أن ترتبط بعض القرح بانخفاض مستويات الحديد أو الفيتامينات في الدم. نادرًا ما يمكن أن تترافق القرحة مع مشاكل في الجلد أو المعدة.


كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت قرح فمي مرتبطة بمشكلة أخرى؟
سيسألك طبيبك عن صحتك العامة ويسألك أسئلة عما إذا كنت قد لاحظت أي مشاكل في جلدك أو معدتك. سيتم سؤالك أيضًا عما إذا كنت قد لاحظت وجود قرح في أي مكان آخر في جسمك.


إذا كنت تعاني من تقرحات في الفم، فعادة ما يتم إجراء اختبارات الدم للتحقق مما إذا كانت نتيجة لحالة طبية أخرى. ومع ذلك ، فإن غالبية الأشخاص الذين يعانون من تقرحات الفم لديهم اختبارات دم طبيعية تمامًا.


هل يوجد علاج لتقرحات الفم؟
نظرًا لأن تقرحات الفم شائعة جدًا، فقد تمت دراسة علاجها من قبل الكثير من العلماء. هناك مجموعة متنوعة من العلاجات المتاحة والتي من المحتمل أن تجعل القرحة تختفي بسرعة أكبر وتشعر بألم أقل ولكنها لا تمنع حدوث القرحة التالية. يمكن استخدام غسولات الفم (مثل Corsodyl وDifflam). وبالمثل، يمكن أن تساعد الستيرويدات الضعيفة على شكل معاجين أو أقراص إذابة أو غسول الفم في بعض الأحيان.


هل تقرحات الفم خطيرة؟
لا، فهي ليست معدية ولا يمكن نقلها إلى الآخرين.


هل سأتحسن؟
غالبًا ما يتحسن تقرح الفم المتكرر مع تقدم العمر. لسنا متأكدين من السبب ولكن غالبًا ما يخرج الناس من تقرحات الفم في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر. ومع ذلك، يمكن أن تختفي عاجلًا أو تستمر لفترة أطول لدى بعض الأشخاص.

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