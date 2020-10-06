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توك شو

إعلان لفانلة داخلية.. محمد هنيدي يعلق على الصورة المنتشرة له وهو طفل.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:22 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
قسم التوك شو
سخر الفنان محمد هنيدي، من صورته المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو طفل، مرتديا "فانلة داخلية".

وقال "هنيدي"، خلال لقائه مع  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أنه يتذكر جيدا تلك الصورة، معلقا عليها "بعمل إعلان لفانلة داخلية"، مضيفا أن تلك الصورة تم إلتقاطها في إحدى رحلات العائلة إلى القناطر الخيرية. 

وأوضح هنيدي أنه اكتشف أمر الصورة بالصدفة؛ عندما وجدها عند أحد أقاربه، مشيرا إلى أنه كان دائما يروِّح عن نفسه في بداية مشواره الفني، باستئجار مركب على النيل، مع الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان الراحل علاء ولي الدين، بعد انتهاء عملهم.

ونوه إلى أنه لم يشعر أنه سيكون نجما كبيرا؛ إلا بعد اتخاذ الخطوات الحقيقية لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه ما زال متواصلا مع أصدقائه القدامى منذ أيام طفولته.

وكشف محمد هنيدي، عن أنه يعشق السينما أكثر من التلفزيون ؛ لسبب يتعلق بعنصر الوقت  حيث إن العمل الدرامي  يستهلك كثيرا من الوقت، قائلًا "بحب السينما أوي أكثر من التلفزيون عشان عنصر الوقت  وإن شاء الله يبقى فيه عمل درامي كويس لكن الفكرة أن الانشغال بمسلسل  يستهلك وقتا كبيرا، والواحد بيلاقي نفسه مختفي 6 شهور من السنة، مقارنة بالفيلم الذي يستغرق وقتا أقل".
  
وأضاف أن السينما لها متعة  خاصة  لكنه في  بعض الأوقات يشتاق  لعمل درامي يسعد به جمهور التلفزيون".
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