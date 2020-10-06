القضاء أنصفني عليها.. مرتضى منصور يصدر بيانا بشأن قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه

أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا رسميًا، بشأن أزمته مع اللجنة الأولمبية، جاء فيه : "أشكر جميع جماهير الزمالك المحترمة، وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم المحترمة لدعمي في الأزمة التي حدثت مؤخرا ، والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، ك ما أشكر جماهير النادي الأهلي التي وقفت معي أيضًا وساندتني".





وأضاف رئيس الزمالك، في بيانهه " أُنوِّه لبعض الشباب من جماهير الزمالك الذين علمتُ من بعض المواقع ، أنهم ينوون النزول في وقفات احتجاجية؛ للتضامن معي ، وقد أعلنت في قناة الزمالك منذ قليل ، أن مصر أهم من مرتضى منصور ، وأخشى عليهم أن يندس وسطهم بعض من الإرهابيين من جماعة الإخوان ، ويستغلوا تجمعاتهم؛ لنشر الفوضى ، وهذا مرفوض؛ لأني كما قلت وأكدت ، أن مصر أهم من مرتضى منصور ، وأنني أحصل على حقي بالقانون ، عن طريق القضاء المصري العادل".





واستطرد "وهو ما سبق منذ عامين؛ بعد أن وقعت ذات اللجنة الأولمبية ، عقوبة ضدي ، بعزلي لمدة عامين ، وأقمت دعوى أمام قضاء مصر العظيم ، وقدمت المستندات التي تؤكد عدم قانونية القرار؛ فكان الحكم النهائي والبات ، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية ، واعتبار قراراها كأن لم يكن ، وهو والعدم سواء".





وأكد "لذلك ، فقد بدأت اليوم اتخاذ أول خطوات اللجوء إلى القضاء ، بتقديمي مذكرة للسيد وزير الشباب والرياضة المحترم ، الدكتور أشرف صبحي ، طلبت منه فيها ، إعمال المادة ١ من القانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ ، وباقي مواد هذا القانون ، أن يعلن بطلان القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ ، المتضمن إيقافي عن مزاولة أي نشاط لمدة ٤ أعوام ، وهو ذات القرار الذي سبق وألغاه قضاء مصر العادل منذ عامين ، وتضمنت المذكرة أنه في حالة عدم الإعلان عن بطلان قرار اللجنة الأولمبية؛ سيكون هذا قرارًا سلبيًا من حقي الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري".



