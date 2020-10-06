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رياضة

طعم النصر حلو.. حارس الزمالك يهنئ المصريين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:45 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رسالة تهنئة للمصريين، بمناسبة نصر أكتوبر المجيد في ذكراه الـ 47.  

ونشر محمد ابو جبل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة بـ عنوان "أسطورة أكتوبر".

وعلق حارس الزمالك على الصورة: "طعم النصر حلو".

وحسم نادي الزمالك الصعود إلي دور الـ8 بعد الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن الدور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وقدم صلاح محسن نجم سموحة أفضل لقطات المباراة في الدقيقة 54 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار إلى أقصى الزاوية اليسرى العليا لتسكن الكرة في الشباك، وتعلن تقدم سموحة.

وفي الدقيقة 81 تعادل الزمالك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق إمام عاشور لترتطم الكرة بالدفاع وتغير الاتجاه وتعانق شباك سموحة.

وسجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 114 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في منتصف المرمى لكن الهاني سليمان لم يحاول إيقاف الكرة من سرعتها لتعانق شباكه.

ويواجه الزمالك فريق دجلة مساء الخميس في الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.
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