AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سرعتها 130 كيلومترا في الساعة..العاصفة "دلتا" تتحول إلى إعصار في الكاريبي وتزداد قوتها بالمكسيك

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
العاصفة
العاصفة
أ ش أ
 قال المركز الأمريكي للأعاصير اليوم الثلاثاء إن العاصفة الاستوائية "دلتا" تحولت إلى إعصار في الكاريبي، ومن المتوقع أن تزداد قوة العاصفة عند مرورها بشبه جزيرة "يوكاتان" المكسيكية قبل الوصول إلى جنوب الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف المركز - في بيان له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن دلتا ترافقها رياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 130 كلم في الساعة، وقد تكون أقوى في جنوب غرب جامايكا وتتجه نحو سواحل الولايات المتحدة في خليج المكسيك بسرعة 11 كلم في الساعة.. ونتوقع تسارعا إضافيا اليوم، وأن تتحول إلى إعصار شديد القوة حين يقترب من شبه جزيرة يوكاتان".
وأوضح أن النقطة الشمالية في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية معنية أكثر بهذا الإنذار ما يعني أن المنطقة ستشهد ظروفا مناخية صعبة في الساعات الـ36 المقبلة.

يشار إلى أن الأعاصير الشديدة القوة هي تلك التي تنتمي إلى الفئات من 3 إلى 5 على مقياس من خمس فئات مع رياح تصل سرعتها إلى أكثر من 178 كلم في الساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصوير فضائي.. عاصفة إسياس تتحول إلى إعصار وتقترب من جزر الباهاما

الإعصار الثاني خلال شهر .. العاصفة سالي تتجه إلى ساحل الخليج الأمريكي.. فيديو وصور

يهدد بهلاك الأحياء.. إعصار مدمر يضرب الساحل الجنوبي للولايات المتحدة

ترشيحاتنا

القضاء أنصفني عليها.. مرتضى منصور يصدر بيانا بشأن قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه

بـ كاش مايوه.. زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يبدأ التحرك لوقف قرار اللجنة الأولمبية.. وناصر ماهر يكشف حقيقة توقيعه لـ بيراميدز

أمين الفتوى يكشف عن ركعتين واظب عليهما بلال بن رباح فدخل الجنة

الدولار بــ15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

أسعار ومواصفات أفضل هواتف شاومي في 2020..صور

AdvertisementS

طلقني بسبب مرضه النادر.. زوجة الفنان أحمد زاهر تكشف قصة ارتباطهما: محبش يتقِّل عليا..فيديو

مرتضى منصور يعلن أولى خطواته لـ إيقاف قرارات اللجنة الأولمبية

الإفتاء: حالتان لا يكون غضب الوالدين فيهما عقوقا

وسط الثعابين والفئران.. أم تحبس رضيعها في قفص للكلاب

ناصر ماهر يحسم الجدل بشأن توقيعه لـ بيراميدز والرحيل عن الأهلي.. فيديو

بـ كاش مايوه.. زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

أخبار الفن.. زوجة علي ربيع بـ الكاش مايوه.. ظهور نادر لوالد جنا عمرو.. مجدي شطة يظهر مع سليمان عيد

صورة طبق الأصل.. شاهد الممثلة جنا عمرو ووالدها في ظهور نادر يجمعهما

حدث ليلا.. كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من تدهور حالة ترامب.. إخلاء سبيل بسمة مصطفى.. إحالة قاتلة زوجها في القليوبية للمفتي

حقائق جديدة.. فيروس كورونا لا ينتشر بهذه الأماكن

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة عن وقف مرتضى منصور بسبب كبار رموز الزمالك.. فيديو

ماتوا بعد 24 ساعة زفاف.. أسرة عروسي الجنة تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياتهما في الشرقية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل تعود من جديد.. السيارة الكهربائية الجديدة كليا Mokka 2021.. صور

شاهد.. وحش مرسيدس القادم G550 4x4 موديل 2021

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور