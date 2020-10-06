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اليوم العالمي للشلل الدماغي 2020: طرق التعايش مع هذه الحالة والتغلب على الأزمات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:51 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يتزامن اليوم العالمي للشلل الدماغي هذا العام 2020 ، مع تفشي وباء COVID-19 المنتشر عالميًا ، حيث يعتبر مرض الشلل الدماغي هو حالة تستمر مدى الحياة وينجم عن تلف غير تدريجي في دماغ الرضيع ، مما يؤثر على مسار نمو الأطفال ، وكذلك أسرهم، وهي أكثر أنواع الإعاقة الجسدية شيوعًا في مرحلة الطفولة ويبلغ معدل انتشارها حوالي واحد من كل 500 مولود حي ؛ تشير التقديرات إلى أن 17 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الشلل الدماغي.

ويختلف العرض السريري للشلل الدماغي اعتمادًا على موقع ومدى اصابة الدماغ تتجاوز أعراضه ما يُلاحظ بشكل شائع في الجهاز العضلي الهيكلي، وقد يواجه الأفراد المصابون بالشلل الدماغي تحديات مرتبطة بالتواصل والتعلم والإدراك الحسي والسلوك ، بالإضافة إلى اضطراب النوبات بسبب العرض السريري المعقد .

ويحتاج الأفراد المصابون بالشلل الدماغي وأسرهم الذين يعانون من عبء اقتصادي كبير إلى دعم منسق من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بغض النظر عن التشخيص ، دعهم يعترفون بأن لديهم العديد من القدرات ، وأنه مع التكيفات والتعديلات المناسبة للبيئة ، يمكنهم المشاركة بشكل كامل في أنشطة الحياة اليومية.

ومع مشاركة كل من الشلل الدماغي والعلاج المهني في نفس الشهر الاحتفالي بفارق 21 يومًا فقط  يبدو أن هناك صلة قوية بينهما، فالعلاج المهني هو جزء لا يتجزأ من برنامج العلاج الشامل لمريض الشلل الدماغي. 

مباشرة من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ، يأخذ العلاج المهني دوره في أن مرضى NICU معرضون لخطر كبير للإعاقات التنموية بما في ذلك الشلل الدماغي. 

كما ان التعرف المبكر على الشلل الدماغي ضروري لإعادة التأهيل الفعال.  تكييف وتعديل المنبهات التي يتعرض لها المولود الجديد أو المولود ، وتوفير العلاج في مجالات الأكل والتغذية (الرضاعة ومهارات البلع) والمحافظة على الأوضاع التكيفية التي تدعم الطفل ، وتشجع على النمو بما في ذلك طرق التعامل مع الأجهزة المساعدة التكيفية ، وما إلى ذلك.

ويهدف العلاج المهني للشلل الدماغي إلى تعزيز قدرة الطفل على أداء الطقوس والأنشطة اليومية بطريقة تعزز نوعية حياتهم وتمكنهم من التمتع بالعيش المستقل.

و يركز المعالجون المهنيون على تقييم وتطوير قدرة الفرد على العمل بأعلى مستوى في الأنشطة اليومية في المنزل وفي المدرسة وفي الأماكن العامة وفي العمل. 

وإنهم يعملون على تحسين العديد من المجالات الأساسية بما في ذلك وظائف اليد ، والوظائف الحركية الكبرى والدقيقة ، والمهارات الإدراكية ، والإدراكية ، والاجتماعية والعاطفية ، وكذلك تعديلات المنزل والبيئة ، والجبائر (جبيرة الديك) ، والأجهزة التكيفية (الكفة الشاملة لمن يعانون بمهاراتهم الحركية الدقيقة لمساعدتهم في حمل الأشياء) ، ووقت الفراغ والاستجمام ، وما إلى ذلك.بالإضافة إلى ذلك ، فهو يمكّن الطفل من الاستجابة لمتطلبات الحياة ، ويمهد الطريق له لتطوير العلاقات ، ورعاية أنفسهم ، وتوفير احتياجاتهم المادية ، ومتابعة التعليم ، والحفاظ على العمل ، وتحقيق التكافؤ الاقتصادي مع أقرانهم.

ويبحث الناس في جميع أنحاء العالم عن طرق وابتكارات من شأنها أن تساعدهم على التكيف مع التغيير الكبير، و يتقن الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي التعامل مع التغيير ، وكسر الحواجز ، والتوصل إلى حلول إبداعية طوال حياتهم. إن القراءة عن قصص نجاحهم ومعرفة المزيد عن الحياة ستملأ قلبك بالتأكيد وتجعلك تصعد السلم. 
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