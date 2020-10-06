ضعي فنجان قهوة على شعرك وشاهدي ماذا يحدث

يمكن لشرب فنجان من القهوة أن يجدد نشاطك ويساعدك على بدء يومك، لكن هل تعلمين أنه يمكن استخدام القهوة أيضًا لشعرك؟ وتستخدم الهنديات قناع شعر خاصا لن يساعد فقط في زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس ولكن يقضي على مشاكل الشعر الباهت، بحسب "بولد سكاي".









وقدمت طبيبة الأمراض الجلدية نيكيتا سونافان هذا القناع السهل للشعر باستخدام القهوة و قالت: "إن الطريقة الأكثر أمانًا لاستخدام القهوة لتحفيز نمو الشعر وتحسين صحة الشعر هي وضعها موضعيًا وتدليك شعرك وفروة رأسك".









المكونات

60 جرام قهوة مطحونة

240 مل - ماء









الطريقة:

* اخلطي اخلطي القهوة المطحونة والماء في وعاء زجاجي واتركيها في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

* يصفى الخليط من خلال طبقة مزدوجة من القماش القطني أو الشاش.

* املئي خليط القهوة هذا في زجاجة رذاذ. يمكنك تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

* ضعي هذه القهوة الباردة يوميا على فروة الرأس وقومي بالتدليك لبضع دقائق.

* ضعي قبعة استحمام واتركيها على شعرك وفروة رأسك لمدة 20 دقيقة.

* اغسلي ورطبي شعرك كالمعتاد.