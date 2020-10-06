AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول رد فعل من يوسف أوباما بعد فوز الزمالك على سموحة.. شاهد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
سيد احمد
نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك صورة له مع مصطفى محمد وزيزو وعبدالله جمعة أثناء الاحتفال بالهدف الثانى للفريق في مرمى سموحة خلال مباراتهما أمس وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتفاعل مع يوسف أوباما عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

- العب بروح شويه يااوباما انت كابتن نادي الزمالك.
- كنت هايل يا اوباما امبارح بس مفيش توفيق في إحراز هدف.
- كلكم لعيبه رجاله خليكم احسن مستوى عاوزين اكتر من كدا ف اداء ربنا معاكم .
- انت لاعب ممتاز جدا يا يوسف اوباما نفسي ترجع لمستواك ثاني وتجيب جوال كثير.
- الله ينور عليك يانجم كدا احسن من الاول بكتيير بيكون شكلك حلوه وانت فايق.
- اوباما ابوس دماغك اتحرك شويه واجري حتي لو ممعكش الكره بلاش الجريه البطيئه دا اتعلم من زيزو ، والله بحبك

اقرأ أيضا:
أخبار الزمالك| الأبيض يطيح بسموحة ويصعد للدور الـ 8 بكأس مصر.. قرار جديد ضد مرتضى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على استاد الإسماعيلية.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

💪🏻⚽️🇦🇹

تم النشر بواسطة ‏‎Youssef Obama‎‏ في الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٠
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيزو وشيكابالا وإمام وأشرف يواصلون التأهيل فى الزمالك

أنا منحاز لإمام عاشور.. تغريدة لأحمد عيد عبد الملك تثير الجدل

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة في الكأس

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

باتشيكو يجتمع بمحمد عبد الغني قبل لقاء سموحة

مباراة مجنونة.. الزمالك يطيح بـ سموحة ويصعد لدور الـ 8 بكأس مصر

ترشيحاتنا

مي سليم تشوق جمهورها لأحدث جلسة تصوير لها.. فيديو

حقائق جديدة.. فيروس كورونا لا ينتشر بهذه الأماكن

عقب هدفه في مرمى الزمالك.. صلاح محسن يكشف سر احتفاله بـ علامة النسر..فيديو

صورة طبق الأصل.. شاهد الممثلة جنا عمرو ووالدها في ظهور نادر يجمعهما

6 علامات صادمة تشير إلى إصابتك بسرطان الفم.. أعراض لا تغفليها

بفارق 5 أشهر.. مريضة تتحدث عن معاناتها بسبب إصابتها بـ كورونا مرتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لن تتوقعه في عمل الطعمية المقرمشة

أسعار ومواصفات أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا في مصر.. صور

زاروا الأهرامات والتقطوا صورا تذكارية.. شاهد قادة أفريقيا في حضرة الفراعنة