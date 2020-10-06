عمر كمال يرد على متابع: نظري ضعف.. وبلبس سلسلة لهذا السبب

عقب احد متابعي عمر كمال على ارتداءه نظارة وسلسلة في احدث ظهور له عبر صفحته على فيسبوك وكتبت":مش معنى انك بتغنى شعبى انك تلبس زيهم أو تقلدهم انت نجم من زمان وعمرك مكنت كده الأختلاف فى الرأى لايفسد للود قضية





وحرص عمر كمال على الرد موضحا اسباب ارتداءه النظارة وقال":نظرى ضعف من السهر والشغل والبص ف الفون وطبيعى ديه سنة الحياة فا عملت نظارة شكلها ظريف ممكن اظهر بيها ووممكن تحمى نظرى .





وتابع": الناس بتهادينى بسلاسل عليها اسمى فا بلبسها من باب الامتنان ليهم عشان بيفرحوا لما يلاقونى لابس حاجة حد جبهالى معناها انها عجبتنى .





واضاف": انا اكتر واحد دماغه شغالة وعنده شخصية لما قالوا عليا بقلد فؤاد غيرت لونى تماما واثبت انى بنجح بلون تانى .. قالوا عليا تخين وشكلى مش حلو خسيت وقدرت ابقى مطرب بشكلى .. بحاول اغنى كل الالوان .. لو عرفت شخصيتى هتعرف انى شخصية مختلفة وبتفكر وضد التقليد.





وعلى الجانب الاخر كان قد قال الفنان عمر كمال، إنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، وتابع:" أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات.. وانا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".





وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.





وتابع عمر كمال :"كلاكيت تانى مرة..أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".





وشهد حفل عمر كمال وحسن شاكوش، مع المطرب اللبناني وديع الشيخ، في مدينة صور اللبنانية، أحداث شغب بين الجمهور الحاضر.





وانتشرت مقاطع فيديو من الحفل، أظهرت دخول مجموعة من الحاضرين في مشاجرة كبيرة وصلت إلى الاشتباك بالأيدي وتكسير الزجاجات، وسط اتهامات من متعهد الحفل لأحد منافسيه بإرسال بلطجية لتخريب الحفل.





يشار إلى أن الحفل حضره حوالي 1500 شخص وبلغ سعر التذكرة 500 ألف ليرة لبناني (حوالي 5200 جنيه مصري).





وقال الفنان عمر كمال، إن النجاح الساحق الذى حققه وشريكه حسن شاكوش، في لبنان، هو السبب وراء حدوث مشاجرة بالأيدى في أحد الحفلات لهما.





وتابع: "فيه نجاح ساحق في لبنان، وما حدث بفعل فاعل".





وأضاف: "كمال"، أنه شارك في 4 حفلات بلبنان حققت نجاحًا كبيرًا، وأكمل: "عملنا 4 حفلات مكسرين الدنيا في لبنان".



