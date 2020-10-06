"بطولات أكتوبر لا تنتهي" في احتفال مكتبة القاهرة بمعركة العبور

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى ، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "بطولات أكتوبر لا تنتهي"، بالتعاون مع مؤسسة رجال من ذهب، بمركز الهناجر للفنون . الثقافي





تحدث فيها اللواء محمد محمود عمر، رئيس مؤسسة رجال من ذهب، واللواء أركان حرب حسين مسعود، وزير الطيران المدني الأسبق، اللواء علي هيكل، قائد المجموعة 129صاعقة بحرب أكتوبر، اللواء أحمد أسامة إبراهيم قائد المجموعة 139 صاعقة بحرب أكتوبر، بحضور ياسر عثمان مدير عام المكتبة، وعدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر.





وألقت الشاعرة والكاتبة مريم توفيق، والشاعر الرائد خالد فضل، والشاعر يحيى الأنصاري، أحدث قصائدهم الشعرية التي تصور انتصارات أكتوبر المجيدة وعبور أبطال القوات المسلحة لقناة السويس، وتحطيم خط بارليف وتحرير أرض سيناء .





وعقب الندوة كرم ٢٨ بطلا من أبطال أكتوبر الذين أثروا ندوات المكتبة بالحضور والتحدث عن بطولات وتضحيات نصر أكتوبر، إلى جانب تكريم ٨ من الشعراء والأدباء والإعلاميين الذين شاركوا فى إلقاء الضوء على ندوات مكتبة القاهرة الكبرى التي تقيمها المكتبة، بالتعاون مع مؤسسة رجال من ذهب، لتعريف الأجيال الجديدة بنصر أكتوبر العظيم، في السبت الثاني من كل شهر .





جاءت الندوة ضمن الفعاليات التي تقيمها قطاعات وزارة الثقافة المختلفة احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتحرير أرض الفيروز من أيدي العدو الغاشم.





وتواصل فعاليات الثقافة بتلك المناسبة استمرارها في المحافظات المختلفة.