AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"بطولات أكتوبر لا تنتهي" في احتفال مكتبة القاهرة بمعركة العبور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "بطولات أكتوبر لا تنتهي"، بالتعاون مع مؤسسة رجال من ذهب، بمركز الهناجر للفنون .

تحدث فيها اللواء محمد محمود عمر، رئيس مؤسسة رجال من ذهب، واللواء أركان حرب حسين مسعود، وزير الطيران المدني الأسبق، اللواء علي هيكل، قائد المجموعة 129صاعقة بحرب أكتوبر، اللواء أحمد أسامة إبراهيم قائد المجموعة 139 صاعقة بحرب أكتوبر، بحضور  ياسر عثمان مدير عام المكتبة، وعدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر.

وألقت الشاعرة والكاتبة مريم توفيق، والشاعر الرائد خالد فضل، والشاعر يحيى الأنصاري، أحدث قصائدهم الشعرية التي تصور انتصارات أكتوبر المجيدة وعبور أبطال القوات المسلحة لقناة السويس، وتحطيم خط بارليف وتحرير أرض سيناء .

وعقب الندوة كرم ٢٨ بطلا من أبطال أكتوبر الذين أثروا ندوات المكتبة بالحضور والتحدث عن بطولات وتضحيات نصر أكتوبر، إلى جانب تكريم ٨ من الشعراء والأدباء  والإعلاميين الذين شاركوا فى إلقاء الضوء على ندوات مكتبة القاهرة الكبرى التي تقيمها المكتبة، بالتعاون مع مؤسسة رجال من ذهب، لتعريف الأجيال الجديدة بنصر أكتوبر العظيم، في السبت الثاني من كل شهر .

جاءت الندوة ضمن الفعاليات التي تقيمها قطاعات وزارة الثقافة المختلفة احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتحرير أرض الفيروز من أيدي العدو الغاشم.

وتواصل فعاليات الثقافة بتلك المناسبة استمرارها في المحافظات المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في العيد الـ 52 للمدفعية المصرية.. نفذت أكبر تمهيد نيراني في تاريخ البشرية في نصر أكتوبر 73.. وردت على القصف الإسرائيلي لـ الزيتية في السويس بتدمير 6 بطارية مدفعية

عرض الجزء العاشر من "جيش الشمس" بمكتبة القاهرة الكبرى

الثقافة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر الـ47: 1003 فعالية في القاهرة والمحافظات

محاضرة حول انتصارات حرب أكتوبر بثقافة القليوبية

جامعة الأزهر تنظم معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر.. الأحد

الإثنين.. مكتبة القاهرة تستعرض "بطولات أكتوبر" في مركز الهناجر

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

كيف وصف الرسول الجيش المصري؟ 3 أحاديث نبوية عن خير أجناد الأرض

زي المحلات.. مقادير البورى سنجارى مع الشيف توتا مراد..فيديو

أعده عبد الناصر ونفذه السادات.. قرار أكتوبر بدأ قبل موعد الحرب بـ 6 سنوات

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يبدأ التحرك لوقف قرار اللجنة الأولمبية.. وناصر ماهر يكشف حقيقة توقيعه لـ بيراميدز

من فنان إلى جندي.. أحد أبطال القوات المسلحة يروي تفاصيل تجنيده في الجيش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل في سيرك يلقى حتفه بسبب هجوم دب مفترس بعد دخوله إلى قفصه

ماذا يحدث للجسم عند ممارسة رياضة المشي؟

أكثر 5 سيارات ياباني suv مبيعًا فى السعودية.. صور