جاي من سوهاج للقاهرة.. ضبط شاب يمارس الرذيلة ويستقطب شركاه من الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت.





وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى خلالها عن إستعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.









عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنه "بدون عمل - له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة سوهاج" .





وبمواجهته أقر بإعتياده على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه بمقابل مبلغ مالى، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما عثر بحوزته على (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" مبلغ مالى من متحصلات نشاطه).



