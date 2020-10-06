شاهد.. فتحي عبد الوهاب يحيي ذكرى انتصار أكتوبر

احتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بذكرى انتصارات حرب اكتوبر الـ 47.

وعلق فتحي عبد الوهاب على الصورة قائلا : "تعيشي دائما منصورة ورايتك عالية #1973 " .

يحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 46 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.



