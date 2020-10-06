شاهد.. فتحي عبد الوهاب يحيي ذكرى انتصار أكتوبر

احتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بذكرى انتصارات حرب اكتوبر الـ 47.
ونشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة ل ابطال حرب اكتوبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .
وعلق فتحي عبد الوهاب على الصورة قائلا : "تعيشي دائما منصورة ورايتك عالية #1973 " .
يحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 46 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.
هذا الانتصار الذي حقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظروه على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67 وانتصروا على الجيش الإسرائيلي فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي، وكسر شوكتهم الذين سقطوا قتلى وأسرى على يد جيش مصر العظيم لتتهاوى معه أسطورة الجيش الذى لا يقهر وليعرف العالم كله حقيقة جيش إسرائيل.