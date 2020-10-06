بريطانيا: لا يمكن الاستمرار باقتراض مبالغ ضخمة على المدى الطويل

قال "ريشي سوناك" وزير المالية البريطاني اليوم الثلاثاء إن بلاده لا يمكن أن تستمر في اقتراض مبالغ ضخمة علي المدى الطويل لأنه أمر غير مستدام بالنسبة للاقتصاد، مضيفا إن بريطانيا تعطي الأولوية لإنقاذ الوظائف وليس زيادة الضرائب بينما تلحق جائحة كوفيد-19 الضرر بالاقتصاد، على الرغم من أن الاقتراض القياسي وعبء الديون المتراكمة الذي يبلغ 2.6 تريليون دولار لا يمكن تحمله للأبد.









وأضاف "سوناك" في تصريحات لوكالة سكاي نيوز عند سؤاله عن احتمال زيادة الضرائب "الأولوية الآن للوظائف.. الاهتمام ينصب في الوقت الحالي على محاولة حماية ودعم أكبر عدد من الوظائف"، وحين سئل عن زيادة الضرائب في عدد من اللقاءات، أكد سوناك مرارا أنه يركز على المدى القصير على الوظائف ولكنه أوضح أن عليه التصدي لمشكلة الديون المتراكمة على المدى المتوسط.





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وصرح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "يبدو جليا أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد. هذا المستوى من الاقتراض، الذي سيسجل مستوى قياسيا هذا العام، غير قابل للاستدامة على المدى الطويل".



