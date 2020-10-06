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أحد أبطال حرب أكتوبر: خطة الخداع التكتيكي والاستراتيجي تدرس في العالم كله

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:52 م
صدى البلد
عادل نصار
هنأ اللواء الدكتور محمود خلف أحد أبطال حرب أكتوبر ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن مصر انتصرت على العدو الاسرائيلي في 6 أكتوبر لعام 1973.

وأضاف خلف، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة  برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن خطة الخداع التكتيكي والاستراتيجي لحرب أكتوبر تدرس في العالم كله، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في حرب أكتوبر تعاملت بمنتهى الذكاء والحكمة لاستعاد الأرض.

وتابع اللواء الدكتور محمود خلف أحد أبطال حرب أكتوبر ومستشار باكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن :"عيشنا خطة الخداع الاستراتيجي كأنها حقيقة الأمر الذي جعل الإسرائيليين يصدقون خطتنا".

وأكمل، أنه اخدنا اشارة بدأ حرب أكتوبر قبلها بساعة بالتمام والكمال، لافتا إلى أن القوات المسلحة فعلت معجزة عسكرية بكل مقياس عسكري.

وقدم اللواء الدكتور محمود خلف أحد أبطال حرب أكتوبر ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، التحية لشهداء رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر مؤكدا أن رجال القوات المسلحة قدمو كل ما هو غالي في سبيل استرجاع الأرض في 1973 .
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