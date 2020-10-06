بختفي 6 شهور في السنة.. هنيدي: بحب السينما أكثر من التلفزيون

كشف الفنان محمد هنيدي ، عن أنه يعشق السينما أكثر من التلفزيون ؛ لسبب يتعلق بعنصر الوقت حيث إن العمل الدرامي يستهلك كثيرا من الوقت، قائلًا "بحب السينما أوي أكثر من التلفزيون عشان عنصر الوقت وإن شاء الله يبقى فيه عمل درامي كويس لكن الفكرة أن الانشغال بمسلسل يستهلك وقتا كبيرا، والواحد بيلاقي نفسه مختفي 6 شهور من السنة، مقارنة بالفيلم الذي يستغرق وقتا أقل ".

وأضاف في لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن السينما لها متعة خاصة لكنه في بعض الأوقات يشتاق لعمل درامي يسعد به جمهور التلفزيون".





وحول الأفلام المفضله له من أعماله؛ قال هنيدي " استحالة هحدد عمل معين "