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حوادث

اليوم.. آخر موعد للتنازل عن الترشح بانتخابات النواب

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير - جودت عيد
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء، أخر موعدا لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار الخميس 8 أكتوبر.

وكانت الهيئة قد أعلنت ضوابط التنازل عن الترشح، وفقا للقانون وجاءت كالتالى لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات .

ويجوز للمرشح التنازل بالتقدم إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة، كما يجور التنازل خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسم المرشح فى كشف المترشحين بالدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رسميا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

واشتملت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب 4032 مرشحا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.
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