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سحقنا الإخوان والإسرائيليين.. أحمد موسى يفتح النار على الخونة وأعداء الوطن

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:21 م
احمد موسى
احمد موسى
عادل نصار
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على جماعة الأخوان الأرهابية بعد محاولتهم الأخيرة للنيل من انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال موسى، موسى في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللجان الالكترونية الاخوانية الارهابية تتطاول على القوات المسلحة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الاخوان المجرمين الخونة بيقولوا اننا لم ننتصر والحقيقة ان مصر سحقت الاخوان والإسرائيليين، مستدركا أنه :"دوال مش بني ادمين وخونة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه جماعة الاخوان الارهابية تدعي كذبا أن مصر لم تنتصر في حرب أكتوبر.

وقدم موسى، التحية لكل أبطال أكتوبر والرئيس الراحل محمد انور السادات بطل معركة الحرب والسلام، مضيفا أن الجيش المصري حقق معجزة عسكرية أذهلت العالم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه تحية لكل أبطال وشهداء حرب أكتوبر، وسلاما لجيل أكتوبر جيل يحمي ويحافظ على هذا الوطن والجيل الحالي وتحية لكل قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه :"تحية لمحمد حسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوب وفي أعداء للوطن يكهرون الجيش المصري، والتحية لكل قادة أفرع القوات المسلحة المختلفة".

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن القوات المسلحة المصرية فعلت ما لم يفعله أي جيش في العالم في حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن هناك رجال في الجيش المصري كانوا على قدر المسئولية وقدموا بطولات لن تنسى.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن أعين المخابرات الحربية عرفت دبة النملة في سيناء أثناء حرب أكتوبر، لافتا إلى أن مصر في هذا الوقت كانت على قلب رجل واحد لاسترجاع الأرض.

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