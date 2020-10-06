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أخبار العالم

مقترح في الكويت بإعطاء كل مواطن راتب 50 ألف دولار سنويا مدى الحياة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:29 م
صدى البلد
محمد عثمان
كشف موقع "كويت إمباكت"، المتخصص في الدراسات المعنية بالسياسة العامة في الكويت، عن اقتراح جديد يتم بموجبه استبدال جميع أنواع الدعم المقدمة للمواطن الكويتي براتب ثابت يبلغ حوالي 50 ألف دولار سنويًا.

وبحسب الموقع، فإن الراتب سيستمر لمدى الحياة لجميع المواطنين الكويتيين الذين هم في سن العمل، ليكون توزيع الثروة أكثر عدالة، مشيرًا إلى أن الاقتراح يهدف إلى الحد من الهدر في فاتورة الدعم، وهو ما يسمح للحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

ويضيف الموقع، أن النتيجة النهائية من مراجعة توزيع الثروة ستخفف على الحكومة عبء التوظيف، وتقلل من هدر المصروفات بشكل مباشر، وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة.

وقدم الموقع في اقتراحه حلولًا مختلفة وغير تقليدية لمعضلة الاقتصاد الكويتي وتبعاتها المالية، تتمثل في توسيع رقعة المستفيدين من دعم العمالة المقدّم حاليًا للعاملين في القطاع الخاص، لتشمل مجمل القوى العاملة الوطنية بمرتب سنوي يبلغ 50 ألف دولار بغض النظر عن الحالة الوظيفية، وبذلك يكون لجميع الكويتيين راتب أساسي يضمن التوزيع الأمثل للثروة بما يتوافق مع النصوص الدستورية، ويحد من أعباء خلق فرص عمل في القطاع العام.

وأضاف أن خلق هذا الحافز الجديد لدى المواطنين الكويتيين سيفتح المجال أمام الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد تشمل الخصخصة ومراجعة الدعم وتحرير الاقتصاد من القيود.
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