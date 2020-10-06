سحقناهم في أكتوبر يتصدر تويتر.. وتعليق ناري من أحمد موسى بعد هجوم الإخوان

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن فرحته تصدر هاشتاج "سحقناهم في أكتوبر" قائمة الترند على تويتر، مؤكدًا أن المصريين المحبين للوطن هم السبب في تصدر الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، إن هناك معركة حقيقية من قبل اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان ضد هاشتاج "سحقناهم في أكتوبر".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، «تنظيم الإخوان المجرم مش عاجبهم الهاشتاج والإسرائيليين أصدقاء الإخوان، وشغالين لجيش الاحتلال الإسرائيلي».

وشن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على جماعة الإخوان الأرهابية بعد محاولتهم الأخيرة للنيل من انتصارات أكتوبر المجيدة.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، "الإخوان المجرمين الخونة بيقولوا إننا لم ننتصر، والحقيقة أن مصر سحقت الإخوان والإسرائيليين"، مستدركا "دول مش بني آدمين وخونة".





وقدم أحمد موسى، التحية لكل أبطال أكتوبر والرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل معركة الحرب والسلام، مضيفا أن الجيش المصري حقق معجزة عسكرية أذهلت العالم.





وأبدى الإعلامي أحمد موسى، التحية لكل أبطال وشهداء حرب أكتوبر، وسلاما لجيل أكتوبر جيل يحمي ويحافظ على هذا الوطن والجيل الحالي وتحية لكل قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.





وأكمل الإعلامي أحمد موسى، "تحية لمحمد حسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوب وفي أعداء للوطن يكهرون الجيش المصري، والتحية لكل قادة أفرع القوات المسلحة المختلفة".





وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن القوات المسلحة المصرية فعلت ما لم يفعله أي جيش في العالم في حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن هناك رجال في الجيش المصري كانوا على قدر المسئولية وقدموا بطولات لن تنسى.





ونوه الإعلامي أحمد موسى، بأن أعين المخابرات الحربية عرفت "دبة النملة" في سيناء أثناء حرب أكتوبر، لافتا إلى أن مصر في هذا الوقت كانت على قلب رجل واحد لاسترجاع الأرض.



