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منوعات

من يختار الفائزين بجوائز نوبل كل عام.. اعرف المزيد عن الأكاديمية السويدية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:55 م
جائزة نوبل في الفيزياء
جائزة نوبل في الفيزياء
أماني إبراهيم
أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم، الفائزين بجائزة نوبل في مجال الفيزياء لعام 2020، وتم تقسيمها حيث حصل عليها 3 علماء، ومُنح نصفها لروجر بنروز لاكتشافه أن تشكل الثقب الأسود هو تنبؤ قوي للنظرية النسبية العامة، والنصف الآخر بالاشتراك مع راينهارد جينزل وأندريا جيز لاكتشافهما جسم مضغوط فائق الكتلة في مركز مجرتنا.

ويظل السؤال الأكثر تكرارا، من المسئول عن اختيار الفائزين سنويا، وبحسب الموقع الرسمي لمؤسسة نوبل، فإن وصية نوبل كانت توزيع الجوائز بواسطة متخصصين وتحقق الحلم، بإنشاء الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم لجائزة نوبل في الفيزياء والكيمياء، ومعهد كارولينسكا لجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل في الأدب ، ولجنة من خمسة أشخاص ينتخبهم البرلمان النرويجي (ستورتينج) لجائزة نوبل للسلام.

في عام 1968 ، أنشأ سفيرياج ريكسبانك جائزة تحمل اسمه في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، وتم تكليف الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بمهمة اختيار الفائزين في العلوم الاقتصادية ابتداء من عام 1969، وهذه قائمة بالجوائز والمسئولين عن اختيار الفائزين:

جائزة نوبل في الفيزياء
يتم اختيار الفائزين من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

جائزة نوبل في الكيمياء
يتم اختيار الفائزين من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

جائزة في العلوم الاقتصادية
يتم اختيار الفائزين من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب
تم اختيار الفائزين من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا.

جائزة نوبل في الأدب
يتم اختيار الفائزين من قبل الأكاديمية السويدية.

جائزة نوبل للسلام
يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة نوبل النرويجية.
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