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مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: انتصارات أكتوبر تؤكد قدرة المصريين على مواجهة التحديات والمخاطر.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:03 م
اللواء محمد زكى الألفى
اللواء محمد زكى الألفى مستشار أكاديمية ناصر العسكرية
محمود محسن
أكد  اللواء محمد زكى الألفى مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن انتصارات أكتوبر تؤكد قدرة هذا الشعب وهذا الجيش على التحول من حالة إحباط تصدر إليها إلى حالة استعداد بشكل كامل.

وأضاف الألفي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن انتصارات أكتوبر تؤكد الروح المعنوية العالية سواء للجنود أو للشعب المصرى  ومن ثم القدرة على تحقيق النصر.

وتابع  مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن النصر تم بعد استعادة الكفاءة القتالية والهيكلة للقوات المسلحة وإعادة تسليحها مؤكدا أن الإصرار والعزيمة ساعدت على إسترداد سيناء.

وأشار الألفي إلى أنه يوجه  التحية لشهداء ومصابى القوات المسلحة سواء فى حرب 73 أو قبلها مؤكدا أن انتصارات أكتوبر تؤكد قدرة الشعب المصرى على عبور كافة التحديات والمخاطر.

وقال مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن هناك عدد من الأزمات والمصاعب واجهت الشعب المصري خلال تلك الفترة العصيبة ولكنه نجح في عبورها.
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