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مرأة

قميص كاروهات.. فهرية أفجان تستعرض جمالها في جلسة تصوير جديدة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:06 م
فهرية أفجان
فهرية أفجان
آية التيجي
حرصت الممثلة التركية فهرية أفجان على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة  لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة كاجوال ناعمة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

ارتدت فهرية أفجان توب اللون الرمادي بنص كم، وعليه بنطال باللون الأسود، فيما اختارت عليهم قميص كاروهات باللون الأحمر والأبيض بأكمام طويلة، وقامت بربط القميص حول خصرها، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.


وتركت فهرية أفجان شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الروز الفاتح كأحمر شفاه، مع الآي شادو والآي لاينر  لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بإرتداء ساعة يد باللون الفضي .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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