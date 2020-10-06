قميص كاروهات.. فهرية أفجان تستعرض جمالها في جلسة تصوير جديدة

وظهرت فهرية أفجان بإطلالة كاجوال ناعمة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،

ارتدت

توب اللون الرمادي بنص كم، وعليه بنطال باللون الأسود، فيما اختارت عليهم قميص كاروهات باللون الأحمر والأبيض بأكمام طويلة، وقامت بربط القميص حول خصرها، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.