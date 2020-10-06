محافظ بني سويف يؤكد على أهمية تضافر الجهود في مجال التدريب المهني

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بممثلين عن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) الذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري رقم 105 لسنة 2014 ، وهو مشروع ممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بهدف تحسين وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر بما يلبي متطلبات سوق العمل وزيادة فرص التوظيف.





حيث استعرض سامح سعد منسق العلاقات الحكومية واللامركزية بالبرنامج مكونات البرنامج وأهدافه منها : تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر ، وتطوير الجودة والموضوعات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني ، والانتقال لسوق العمل ( التوظيف ) بهدف زيادة فرص توظيف خريجي التعليم الفني وتوفير عمالة فنية مؤهلة و مدربة مع الاهتمام بقطاع السياحة و يتكون من 3 وحدات و هي التوجيه والإرشاد المهني، ومعلومات عن سوق العمل و تنمية المهارات بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.





كما استعرض مسؤولو البرنامج أهم الخطوات العملية التي يمكن أن تدفع بجهود البرنامج بمحافظة بني سويف ، والتي من أهمها إنشاء لجنة برئاسة المحافظ وعضوية وكلاء الوزراء المعنيين لتوحيد الجهود في مجال التدريب المهني والتوظيف ، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة من الدعم الفني والتدريب المهني الذي سيوفره البرنامج .





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ومن جانبه أكد المحافظ " محمد هاني غنيم " على أهمية البدء بتنفيذ برامج توعية تستهدف التحفيز على العمل الحر والقطاع الخاص ، وتغيير الثقافة المتوارثة و الراسخة لدى قطاع كبير من الشباب الذين لا يفضلون العمل الحر أو العمل في القطاع الخاص ، وينتظرون الوظيفة الميري ، وأنه اذا اقتنع بالعمل بالقطاع الخاص يميل إلى الوظيفة رغم الأجر القليل مقارنة بالحرفي أو المهني الذي ينتج .





وأشار إلى محافظ بني سويف إلى أنه ينبغي أن يتم التركيز على النماذج الناجحة في مجالات العمل الحر أو القطاع الخاص،ليكون ذلك تحفيزا عمليا للشباب ، مع ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع قدرات ومهارات العمالة المصرية وخريجي المدارس الفنية والكليات التطبيقية وغيرها بهدف استعادة السمعة الطيبة للعمالة المصرية محليا ودوليا ، بجانب أهمية تشجيع الشباب على الاتجاه نحو ريادة الأعمال.





كما أشار المحافظ إلى أنه يجرى تنفيذ خطة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بكافة الجهود في هذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي ، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ مبادرة في هذا الشأن يشترك في تنفيذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ، بجانب الدفع بالآليات المتاحة لتوفير التمويل اللازم لصغار المستثمرين والشباب والأسر المنتجة سواء فى القرية أو المدينة.





وفي ختام اللقاء أكد محافظ بني سويف على أنه ستتم دراسة إنشاء اللجنة التي تستهدف توحيد الجهود في المجال ، خاصة وأنها تتسق مع رؤية المحافظة التي ترتكز على أهمية توحيد الجهود وفق رؤى موحدة وأهداف محددة ، مؤكدا على دعمه الكامل لكل أهداف وجهود البرنامج وأن تكون بني سويف أكبر المستفيدين منه.



