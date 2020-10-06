مش عايزين نعقد ولادنا.. وزير التعليم يكشف تفاصيل خفية في نظام التعليم الجديد.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن دور المدرس في تطبيق النظام الجديد للتعليم هام جدا، معقبا "احنا مش بندي الطلاب الدرجات اللي تخلي الأهالي تقول لأولادها انت وحش..أو انت كويس..انا عاوز اصلح غلطات الطلاب بس مش عاوز احاسبه".









وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلا "احنا في النظام الجديد مش عاوز كلمة انت اخدت كحكة..أو انت سقطت..أو انت نجحت..لا خالص..احنا مش عاوزين نرهب اولادنا من التعليم..احنا عاوزين نحببهم في التعليم"، موضحا أن هدف الوزارة الحالي هو تعلم الطالب خلال ال ١٤ عام دراسي حتي يكون قادرا علي المنافسة في المرحلة ما بعد التعليم.









وتابع وزير التربية والتعليم، أن الطالب يذهب إلي المدرسة لكي يغلط ويتعلم فهو لن يذهب إلي المدرسة يعلم كل شئ، وهذا دور المدرس أن يعلم الطالب ويحاول تبسيط المعلومات له حتي يتعلم تلك المعلومات ببساطة.









وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن هناك دول كثيرة جدا سبقتنا في تغير فلسفة التعليم، ولكن جاء الوقت الذي نلحق تلك الفلسفة ونبدأ في التغيير للأفضل، معلقا "جاء الوقت اللي طالب يتمتع بالتعليم..التعليم متعة..ومنعقدهمش من التعليم".







