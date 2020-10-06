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مش عايزين نعقد ولادنا.. وزير التعليم يكشف تفاصيل خفية في نظام التعليم الجديد.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:18 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
محمد حليم قنديل
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن دور المدرس في تطبيق النظام الجديد للتعليم هام جدا، معقبا "احنا مش بندي الطلاب الدرجات اللي تخلي الأهالي تقول لأولادها انت وحش..أو انت كويس..انا عاوز اصلح غلطات الطلاب بس مش عاوز احاسبه".


وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلا "احنا في النظام الجديد مش عاوز كلمة انت اخدت كحكة..أو انت سقطت..أو انت نجحت..لا خالص..احنا مش عاوزين نرهب اولادنا من التعليم..احنا عاوزين نحببهم في التعليم"، موضحا أن هدف الوزارة الحالي هو تعلم الطالب خلال ال ١٤ عام دراسي حتي يكون قادرا علي المنافسة في المرحلة ما بعد التعليم. 


وتابع وزير التربية والتعليم، أن الطالب يذهب إلي المدرسة لكي يغلط ويتعلم فهو لن يذهب إلي المدرسة يعلم كل شئ، وهذا دور المدرس أن يعلم الطالب ويحاول تبسيط المعلومات له حتي يتعلم تلك المعلومات ببساطة.


وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن هناك دول كثيرة جدا سبقتنا في تغير فلسفة التعليم، ولكن جاء الوقت الذي نلحق تلك الفلسفة ونبدأ في التغيير للأفضل، معلقا "جاء الوقت اللي طالب يتمتع بالتعليم..التعليم متعة..ومنعقدهمش من التعليم".


وأشار إلى أن في النظام الجديد يكون الكتاب المدرسي به أنشطة كثيرة ويتم حلها من قبل الطالب، ومن ثم يقوم المدرس بدوره وحل مشاكل الطلاب في المناطق الضعيفة لدي الطالب والعمل علي تقويتها.
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