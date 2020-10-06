AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لـ تفقد مشروعاتها في مصر.. وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور القاهرة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:34 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
محمد وديع
يزور جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن، جمهورية مصر العربية في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2020 لدعم التزام الولايات المتحدة بالتنمية الاقتصادية والحرية الدينية. 


وبحسب بيان للسفارة الأمريكية يشارك المسؤول الأمريكي،  الزيارة، كبير مستشاري الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشؤون الحرية الدينية الدولية، سماح نوركويست؛ ونائب مساعد الرئيس الأمريكي سارة ماكين.

 
وقام الوفد اليوم الثلاثاء، برفقة السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، بزيارة العديد من المواقع التاريخية في القاهرة القديمة والتي قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمساعدة في الحفاظ عليها عن طريق خفض المياه الجوفية وتركيب خطوط الصرف الصحي ، وتتضمن تلك المواقع مسجد عمرو بن العاص، ومعبد بن عزرا، وكنيسة القديسة مريم القبطية الأرثوذكسية، والمعروفة أيضًا باسم الكنيسة المعلقة، حيث تم اللقاء مع الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة.


وقدمت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 100 مليون دولار لحفظ وترميم أكثر من 70 موقعًا تاريخيًا في مصر، وحفظ تلك المواقع للأجيال القادمة ، ودعم السياحة ، وتوفير الدخل و خلق فرص العمل للمصريين.

 
كما التقى الوفد مع مؤسسة "كوبتك أورفانز" الدينية. بالشراكة مع كوبتك أورفانز دعمت الولايات المتحدة أكثر من 5000 فتاة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج على تطوير مهاراتهن ليصبحن قادة داخل مجتمعاتهن.

 
كما قام الوفد بزيارة إلى Flat6Labs برفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث التقوا مع رواد الأعمال الشباب للتعرف على خطط أعمالهم ونجاحاتهم. وتعدFlat6Labs ، المدعومة من الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق المشروعات المصري الأمريكي ، رائدا لتحفيز الأعمال في مصر ، حيث تساعد 106 شركات على خلق 7450 وظيفة. 


واستثمرت الولايات المتحدة منذ عام 2011، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 150 مليون دولار لدعم آلاف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر.

 
تم اختتام اليوم بالاحتفال بإطلاق المشروع الجديد لتمكين الفتيات داخل المجتمعات المحلية بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، والسفير الأمريكي جوناثان كوهين وضيوف بارزون آخرون.


وسيصل البرنامج الذي تبلغ تكلفته 3 ملايين دولار إلى 1500 شاب وأولياء الأمور وقادة المجتمع في صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية والتفاهم بين المجتمعات الدينية، وتعزيز وصول الفتيات إلى التعليم والتوظيف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التعاون الدولي: توفير 250 جهاز تنفس صناعي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

لتعزيز قدرة وحدات العناية المركزة.. الولايات المتحدة تهدي مصر 250 جهاز تنفس صناعي

"المشاط" تُثمن جهود مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تعزيز التعاون

السفير الأمريكي: بلادنا تفخر بشراكتها مع مصر للحفاظ على المواقع الأثرية..صور

تفاصيل زيارة وزيرة التعاون الدولي والسفير الأمريكي للأقصر .. المشاط: تنفيذ مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة ويستفيد منها 100 ألف مواطن .. صور

القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية يزور مصر لدعم التنمية الاقتصادية.. صور

ترشيحاتنا

تفاصيل برنامج The Voice SENIOR قبل انطلاقه غدا

كيف تم علاج ترامب من كورونا.. طبيب البيت الأبيض يفصح عن علاج الرئيس الأمريكي.. فيديو

فيديو جراف.. لماذا انقطع بث قناة الزمالك؟

غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب

عقد قران أحمد خالد صالح وهنادى مهنا.. شاهد

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة «عويس الراوي»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس: أكثر من نصف مبيعات الشركة ستصبح كهربائية بحلول 2030

رسم أطول لوحة للجيش الأبيض في أعماق البحر بدهب.. شاهد

قبل المدارس.. 5 أفكار مختلفة للانش بوكس.. صور